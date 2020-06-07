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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хобро - Люнгбю
Хобро - Люнгбю: обзор матча 07 июня 2020
Хобро
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Люнгбю
47'
Э. Бабаян (П)
90+4'
S. Jakobsen
41'
M. Rasmussen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хобро - Люнгбю
ГОЛ! 2:1!
S. Jakobsen
90'
+4
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
J. Damborg
86'
85'
Желтая карточка
М. Вестергор
78'
Замена
М. Вестергор
️️️️
М. Ремер
78'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Ф. Винтер
78'
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
L. Fosgaard
Замена
J. Tjornelund
️️️️
M. Haarup
75'
68'
Замена
М. Варминг
️️️️
G. Marcussen
Желтая карточка
Э. Бабаян
65'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
I. Louati
59'
52'
Желтая карточка
М. Ремер
47'
Желтая карточка
Н. Гертсен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Бабаян
47'
41'
ГОЛ! 0:1!
M. Rasmussen
Пас отдал
Р. Корлу
Желтая карточка
Э. Сабби
19'
4'
Замена
️️️️
Ф. Гиткьяер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хобро
1
Jesper Rask
ВР
0
P. J. Boge
ЦЗ
2
Simon Jakobsen
ЦЗ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
0
J. Damborg
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦП
0
I. Louati
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
0
O. Thychosen
ЦФ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
4-5-1
1
0
24
0
2
11
Сабби
12
Педерсен
0
11
Бабаян
12
Каппис
0
3-4-3
30
Миккельсен
5
Грегор
28
Гертсен
3
Винтер
8
8
Ремер
2
Да Силва
9
7
26
Гиткьяер
10
Корлу
0
0
0
0
0
0
0
11
Дидсон
11
Дидсон
0
0
16
Киркеволд
16
Киркеволд
0
9
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
9
3
Винтер
5
Тшиемб
5
Тшиемб
3
Винтер
8
Ремер
28
Вестергор
28
Вестергор
8
Ремер
7
11
Варминг
11
Варминг
7
Остались в запасе
Хобро
Люнгбю
13
Adrian Kappenberger
ВР
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Хобро - Люнгбю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
ДС Арена
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