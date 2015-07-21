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ХИК - Вентспилс
ХИК - Вентспилс: обзор матча 21 июля 2015
ХИК
21.07.2015, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Вентспилс
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Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
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Вентспилс
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
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1
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
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2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
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2019.01.21 19:44
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