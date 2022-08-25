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Лига Европы 2026/2027
Силькеборг - ХИК
Силькеборг - ХИК: обзор матча 25 августа 2022
Силькеборг
25.08.2022, четверг, 19:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ХИК
75'
Ж. Феликс
40'
М. Абубакари
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - ХИК
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Райтала
88'
Желтая карточка
К. Азар
85'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
М. Абубакари
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Клинге
85'
78'
Замена
П. Сойри
️️️️
С. Хостикка
78'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 1:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Н. Хелениус
75'
Желтая карточка
М. Каалунд
70'
66'
Замена
М. Пелтола
️️️️
А. Хальме
Желтая карточка
О. Сонне
47'
46'
Замена
П. Хетемай
️️️️
А. Танака
Замена
М. Каалунд
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
46'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
45'
42'
Желтая карточка
Мурило
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Абубакари
Пас отдал
А. Хальме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
22
Оливер Сонне
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
ХИК
23
Конор Азар
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
14
Мурило
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
37
Атому Танака
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
1-4-5
1
Ларсен
3
Феликс
7
Валлис
6
Бринк
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
9
Хелениус
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
22
Сонне
4-3-1-2
23
Азар
6
Хальме
27
Хосконен
14
Мурило
22
Райтала
37
Танака
6
Вяяняйнен
10
Лингман
24
Браун
27
Абубакари
7
Хостикка
23
Тордарсон
18
Каалунд
18
Каалунд
23
Тордарсон
19
Клинге
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
19
Клинге
6
Хальме
2
Пелтола
2
Пелтола
6
Хальме
24
Браун
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
24
Браун
7
Хостикка
23
Сойри
23
Сойри
7
Хостикка
37
Танака
56
Хетемай
56
Хетемай
37
Танака
27
Абубакари
21
Олусанья
21
Олусанья
27
Абубакари
Остались в запасе
Силькеборг
ХИК
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Силькеборг - ХИК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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