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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Силькеборг
ХИК - Силькеборг: обзор матча 18 августа 2022
ХИК
18.08.2022, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Силькеборг
80'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ХИК - Силькеборг
Желтая карточка
М. Тенхо
90'
+2
Замена
Э. Олусанья
️️️️
М. Абубакари
88'
84'
Замена
М. Каалунд
️️️️
А. Клинге
Желтая карточка
Б. Радулович
83'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Л. Лингман
80'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
С. Вяяняйнен
74'
Замена
Б. Радулович
️️️️
С. Хостикка
73'
71'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
70'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
69'
Красная карточка
А. Калисир
Замена
П. Хетемай
️️️️
А. Танака
62'
61'
Желтая карточка
Т. Сальквист
28'
Желтая карточка
А. Калисир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Конор Азар
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
37
Атому Танака
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Матти Пелтола
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-3-1-2
23
Азар
13
Мурильо
27
Хосконен
22
Райтала
5
Тенхо
37
Танака
6
Вяяняйнен
10
Лингман
24
Браун
27
Абубакари
7
Хостикка
1-4-5
1
Ларсен
26
Калисир
6
Бринк
8
Йоргенсен
7
Валлис
23
Тордарсон
3
Сальквист
22
Сонне
9
Хелениус
19
Клинге
4
Энгель
37
Танака
56
Хетемай
56
Хетемай
37
Танака
6
Вяяняйнен
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
6
Вяяняйнен
27
Абубакари
21
Олусанья
21
Олусанья
27
Абубакари
7
Хостикка
25
Радулович
25
Радулович
7
Хостикка
23
Тордарсон
3
Феликс
3
Феликс
23
Тордарсон
19
Клинге
18
Каалунд
18
Каалунд
19
Клинге
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
ХИК
Силькеборг
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Матти Пелтола
ОП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Матти Пелтола
ОП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча ХИК - Силькеборг
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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