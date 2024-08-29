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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - КИ Клаксвик
ХИК - КИ Клаксвик: обзор матча 29 августа 2024
ХИК
29.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
КИ Клаксвик
90'
Д. Томаш
90+3'
Л. Эрвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - КИ Клаксвик
90'
+7
Желтая карточка
П. Да Силва
ГОЛ! 2:0!
Л. Эрвин
Пас отдал
Л. Лингман
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Миккельсен
ГОЛ! 1:0!
Д. Томаш
Пас отдал
Л. Лингман
90'
83'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
К. Эдемарксбаккен
Замена
К. Куассиви-Бениссан
️️️️
Б. Лайонс-Фостер
78'
71'
Замена
Д. Павлович
️️️️
A. Ejupi
Замена
О. Кекчу
️️️️
К. Палумец
67'
Желтая карточка
К. Палумец
65'
59'
Красная карточка
С. Ямбере
46'
Замена
О. Фэре
️️️️
Х. Ватнсдаль
Замена
Д. Томаш
️️️️
А. Хальме
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Александер Бернтссон
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
28
Albert Ejupi
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
37
Атому Танака
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
КИ Клаксвик
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
5
Дени Павлович
ОП
8
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
8
Дан Сойлу
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
25
George Gibson
ЦФ
4-3-3
1
Ниджуис
6
Хальме
5
О'Шонесси
24
Лайонс-Фостер
28
Илитолва
10
Лингман
22
80
Палумец
94
Эрвин
7
Планж
8
3-2-2-1-2
96
Йенсен
4
Ямбере
3
Бернтссон
23
Даниэльсен
23
Ватнсдаль
2
Да Силва
28
10
Ханссон
33
Эдемарксбаккен
9
Клеттскард
7
6
Хальме
33
Томаш
33
Томаш
6
Хальме
24
Лайонс-Фостер
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
24
Лайонс-Фостер
80
Палумец
7
Кекчу
7
Кекчу
80
Палумец
23
Ватнсдаль
22
Фэре
22
Фэре
23
Ватнсдаль
28
5
Павлович
5
Павлович
28
33
Эдемарксбаккен
6
Миккельсен
6
Миккельсен
33
Эдемарксбаккен
Остались в запасе
ХИК
КИ Клаксвик
1
Jesse Öst
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
8
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
8
Дан Сойлу
ЦП
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
8
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
8
Дан Сойлу
ЦП
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча ХИК - КИ Клаксвик
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Главный судья:
David Fuxman, Israel
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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