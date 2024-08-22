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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КИ Клаксвик - ХИК
КИ Клаксвик - ХИК: обзор матча 22 августа 2024
КИ Клаксвик
22.08.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ХИК
63'
Х. Ханссон
14'
Л. Эрвин
90+2'
Л. Эрвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - ХИК
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Л. Эрвин
Замена
М. Миккельсен
️️️️
A. Ejupi
82'
Замена
П. Петерсен
️️️️
К. Эдемарксбаккен
82'
80'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
Х. Банде
67'
Желтая карточка
Б. Лайонс-Фостер
ГОЛ! 1:1!
Х. Ханссон
Пас отдал
П. Клеттскард
63'
Желтая карточка
К. Эдемарксбаккен
61'
Желтая карточка
Х. Ханссон
59'
46'
Замена
К. Палумец
️️️️
Д. О'Шонесси
Желтая карточка
П. Клеттскард
45'
Вторая желтая
Р. Юнсен
38'
Желтая карточка
Р. Юнсен
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эрвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Александер Бернтссон
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
28
Albert Ejupi
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
КИ Клаксвик
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
8
Дан Сойлу
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
4-3-1-2
96
Йенсен
2
Да Силва
3
Бернтссон
23
Даниэльсен
4
Ямбере
14
Юнсен
28
10
Ханссон
33
Эдемарксбаккен
7
9
Клеттскард
3-2-1-2-2
1
Ниджуис
6
33
Томаш
5
О'Шонесси
28
Илитолва
23
Паллас
10
Лингман
7
Кекчу
12
Банде
8
94
Эрвин
33
Эдемарксбаккен
21
Петерсен
21
Петерсен
33
Эдемарксбаккен
28
6
Миккельсен
6
Миккельсен
28
5
О'Шонесси
80
Палумец
80
Палумец
5
О'Шонесси
12
Банде
9
9
12
Банде
Остались в запасе
КИ Клаксвик
ХИК
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
1
Jesse Öst
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча КИ Клаксвик - ХИК
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Þórsvöllur, Akureyri
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