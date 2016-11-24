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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Интер
Хапоэль БШ - Интер: обзор матча 24 ноября 2016
Хапоэль БШ
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
3 : 2
Завершен
Интер
58'
Л. Мараньан
71'
Э. Нвакаеме (П)
90+3'
Б. Саар
13'
М. Икарди
25'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Интер
ГОЛ! 3:2!
Б. Саар
Пас отдал
М. Гадир
90'
+3
87'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Замена
М. Гадир
️️️️
О. Хобан
81'
Замена
Б. Саар
️️️️
Л. Мараньан
75'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Нвакаеме
71'
70'
Замена
Х. Пабло Каррисо
️️️️
Э. Банега
69'
Вторая желтая
С. Ханданович
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
64'
63'
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Ф. Мело
60'
Замена
И. Перишич
️️️️
Эдер
ГОЛ! 1:2!
Л. Мараньан
Пас отдал
М. Ради
58'
Желтая карточка
Б. Биттон
55'
45'
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
Л. Мараньан
43'
Замена
М. Ради
️️️️
Л. Таха
36'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Брозович
Пас отдал
Эдер
Желтая карточка
М. Корхут
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
Эдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЛП
28
Овидиу Хобан
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
22
Лусио Мараньан
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
21
Ювал Шабтай
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-2-4-1
1
Гореш
20
Таха
69
Корхут
26
Биттон
4
Витор
5
Тзедек
9
Нвакаеме
28
Хобан
30
Огочукву
11
Бузагло
22
Мараньан
4-2-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
5
Нагатомо
77
Брозович
30
Мело
87
Кандрева
11
Банега
9
Икарди
23
Эдер
20
Таха
7
Ради
7
Ради
20
Таха
28
Хобан
16
Гадир
16
Гадир
28
Хобан
22
Мараньан
9
Саар
9
Саар
22
Мараньан
23
Эдер
5
Перишич
5
Перишич
23
Эдер
11
Банега
22
Каррисо
22
Каррисо
11
Банега
30
Мело
27
Ньюкури
27
Ньюкури
30
Мело
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Интер
21
Ювал Шабтай
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
Главный тренер
Барак Бахар
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Ювал Шабтай
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
Остались в запасе
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Хапоэль БШ - Интер
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Тото Тернер
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