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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Легия
Хапоэль ТА - Легия: обзор матча 15 декабря 2011
Хапоэль ТА
15.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Легия
34'
С. Туама
76'
А. Ядин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Легия
Замена
Ш. Охайон
️️️️
Т. Келбович
Замена
М. Лала
️️️️
С. Туама
ГОЛ! 2:0!
А. Ядин
Пас отдал
М. Абасс
Замена
М. Кухарчик
️️️️
М. Жиро
Замена
М. Абасс
️️️️
Р. Гордана
Вторая желтая
Г. Шиш
Замена
Р. Вольски
️️️️
Д. Лукасик
Желтая карточка
Ш. Абутбул
Желтая карточка
Г. Шиш
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Туама
Замена
Ш. Абутбул
️️️️
О. Дамари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
4
Мор Шушан
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
15
Салим Туама
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
18
Тото Тамуз
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
11
Томаш Келбович
ЦЗ
4
Диксон Чото
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
8
Элрой Коэн
ЦП
8
Махмуд Абасс
ЦП
18
Шай Абутбул
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
17
Мааран Лала
ЦФ
Легия
29
Якуб Шумски
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
20
Якуб Косецки
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
4-3-2-1
30
Эдель
16
Шиш
4
Шушан
10
Бадир
11
Оремуш
15
Туама
29
Хутаба
26
Ядин
18
Тамуз
8
Гордана
16
Дамари
3-3-2-2
84
Скаба
4
Чото
52
Ржежничак
23
Астис
11
Келбович
5
Гол
31
Рыбус
23
Лукасик
32
Радович
19
Жиро
28
Любоя
8
Гордана
8
Абасс
8
Абасс
8
Гордана
16
Дамари
18
Абутбул
18
Абутбул
16
Дамари
15
Туама
17
Лала
17
Лала
15
Туама
11
Келбович
99
Охайон
99
Охайон
11
Келбович
23
Лукасик
10
Вольски
10
Вольски
23
Лукасик
19
Жиро
18
Кухарчик
18
Кухарчик
19
Жиро
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Легия
8
Элрой Коэн
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
Главный тренер
Дрор Каштан
29
Якуб Шумски
ВР
20
Якуб Косецки
ЦФ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
8
Элрой Коэн
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
Остались в запасе
29
Якуб Шумски
ВР
20
Якуб Косецки
ЦФ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
Главный тренер
Дрор Каштан
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Хапоэль ТА - Легия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
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