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    Дрор Каштан

    Тренер
    Имя Дрор
    Фамилия Каштан
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 1 октября 1944
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хапоэль 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.08.2012 Хапоэль 4 : 0 Дюделанж
    23.08.2012 Дюделанж 1 : 3 Хапоэль
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