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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марибор - Хаммарбю
Марибор - Хаммарбю: обзор матча 29 июля 2021
Марибор
29.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Хаммарбю
5'
D. Accam
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марибор - Хаммарбю
89'
Замена
J. Erabi
️️️️
А. Шер
89'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Й. Андерсен
78'
Замена
A. Khalili
️️️️
А. Селмани
Желтая карточка
М. Милец
67'
58'
Замена
А. Аму
️️️️
Д. Боянич
Замена
Г. Сикошек
️️️️
А. Пихлер
55'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Р. Пожег Ванкас
55'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
В. Кодерман
55'
Желтая карточка
Д. Штурм
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
D. Accam
Пас отдал
Д. Боянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
32
Неманья Митрович
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦФ
1
Azbe Jug
ЦФ
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
10
Даниэль Штурм
ЦФ
20
Ян Репас
ЦФ
4
Блаж Врховец
ЦФ
8
Алекс Пихлер
ЦФ
42
Вид Кодерман
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Хаммарбю
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
0
D. Accam
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
6
Аймар Шер
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
6
Моханад Йеахсе
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
23
Oliver Dovin
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Марибор
6
Илия Мартинович
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
9
Жан Випотник
ЦФ
17
Алеша Матко
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
11
Нино Цугель
ЦФ
0
G. Gorenak
ЦФ
7
Рок Кронаветер
ЦФ
80
Мирко Мутавчич
ЦФ
20
Грегор Сикошек
ЦФ
81
Менно Бергсен
ЦФ
24
Рок Махер
ЦФ
Хаммарбю
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
21
Axel Sjoberg
ЦФ
21
Abdulrahman Khalili
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
2-5
32
Митрович
6
Володер
20
Репас
42
Кодерман
8
Пихлер
4
Врховец
10
Штурм
1-2-5
5
Фьолусон
0
6
Боянич
8
Андерсен
23
4
13
6
Йеахсе
42
Кодерман
9
Випотник
9
Випотник
42
Кодерман
94
Пожег Ванкас
11
Цугель
11
Цугель
94
Пожег Ванкас
8
Пихлер
20
Сикошек
20
Сикошек
8
Пихлер
9
Селмани
21
21
9
Селмани
8
Андерсен
19
Сведберг
19
Сведберг
8
Андерсен
6
Шер
9
9
6
Шер
6
Боянич
88
Аму
88
Аму
6
Боянич
Остались в запасе
Марибор
Хаммарбю
6
Илия Мартинович
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
17
Алеша Матко
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
0
G. Gorenak
ЦФ
7
Рок Кронаветер
ЦФ
80
Мирко Мутавчич
ЦФ
81
Менно Бергсен
ЦФ
24
Рок Махер
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
21
Axel Sjoberg
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Остались в запасе
6
Илия Мартинович
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
17
Алеша Матко
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
0
G. Gorenak
ЦФ
7
Рок Кронаветер
ЦФ
80
Мирко Мутавчич
ЦФ
81
Менно Бергсен
ЦФ
24
Рок Махер
ЦФ
Остались в запасе
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
21
Axel Sjoberg
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Статистика матча Марибор - Хаммарбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Стадион:
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