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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хаммарбю - Марибор
Хаммарбю - Марибор: обзор матча 22 июля 2021
Хаммарбю
22.07.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Марибор
55'
А. Селмани
64'
А. Селмани
87'
А. Селмани (П)
60'
Н. Цугель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаммарбю - Марибор
Замена
J. Erabi
️️️️
А. Селмани
90'
+4
Замена
️️️️
V. Rodic
90'
+4
89'
Замена
Р. Махер
️️️️
M. Alvir
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Селмани
87'
81'
Желтая карточка
Б. Врховец
74'
Желтая карточка
Р. Володер
Замена
В. Сведберг
️️️️
Д. Боянич
69'
67'
Замена
Г. Сикошек
️️️️
В. Кодерман
66'
Замена
Д. Штурм
️️️️
Н. Цугель
ГОЛ! 2:1!
А. Селмани
Пас отдал
G. Ludwigson
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
Н. Цугель
Пас отдал
M. Alvir
56'
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
A. Kotnik
ГОЛ! 1:0!
А. Селмани
Пас отдал
Д. Боянич
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
6
Дарьян Боянич
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
23
Oliver Dovin
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
6
Моханад Йеахсе
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Марибор
6
Роберт Володер
ЦЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦФ
1
Azbe Jug
ЦФ
42
Вид Кодерман
ЦФ
8
Алекс Пихлер
ЦФ
4
Блаж Врховец
ЦФ
11
Нино Цугель
ЦФ
20
Ян Репас
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Хаммарбю
27
Bayere Loue
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Axel Sjoberg
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
6
Аймар Шер
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Марибор
32
Неманья Митрович
ЦЗ
59
Само Придгар
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
81
Менно Бергсен
ЦФ
20
Грегор Сикошек
ЦФ
80
Мирко Мутавчич
ЦФ
7
Рок Кронаветер
ЦФ
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
0
G. Gorenak
ЦФ
24
Рок Махер
ЦФ
10
Даниэль Штурм
ЦФ
17
Алеша Матко
ЦФ
1-1-5
5
Фьолусон
6
Боянич
13
9
Селмани
17
23
6
Йеахсе
2-5
6
Володер
6
Мартинович
4
Врховец
11
17
20
Репас
11
Цугель
6
Боянич
19
Сведберг
19
Сведберг
6
Боянич
9
Селмани
9
9
9
Селмани
42
Кодерман
20
Сикошек
20
Сикошек
42
Кодерман
17
7
Кронаветер
7
Кронаветер
17
11
24
Махер
24
Махер
11
11
Цугель
10
Штурм
10
Штурм
11
Цугель
Остались в запасе
Хаммарбю
Марибор
27
Bayere Loue
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Axel Sjoberg
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
6
Аймар Шер
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
32
Неманья Митрович
ЦЗ
59
Само Придгар
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
81
Менно Бергсен
ЦФ
80
Мирко Мутавчич
ЦФ
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
0
G. Gorenak
ЦФ
17
Алеша Матко
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
27
Bayere Loue
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Axel Sjoberg
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
6
Аймар Шер
ЦФ
Остались в запасе
32
Неманья Митрович
ЦЗ
59
Само Придгар
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
81
Менно Бергсен
ЦФ
80
Мирко Мутавчич
ЦФ
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
0
G. Gorenak
ЦФ
17
Алеша Матко
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Хаммарбю - Марибор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
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