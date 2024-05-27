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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала - Никарагуа
Гватемала - Никарагуа: обзор матча 27 мая 2024
Гватемала
27.05.2024, понедельник, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Никарагуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гватемала - Никарагуа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гаити
2 : 0
19.11.2025
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
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