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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Тринидад и Тобаго - Гренада
Тринидад и Тобаго - Гренада: обзор матча 06 июня 2024
Тринидад и Тобаго
06.06.2024, четверг, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Гренада
43'
R. Telfer
74'
R. Moore
24'
М. Ипполит (П)
28'
М. Ипполит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тринидад и Тобаго - Гренада
90'
+7
Желтая карточка
O. Beckles
90'
+6'
87'
Замена
️️️️
J. Charles
87'
Замена
️️️️
Т. Уильямс
86'
Замена
️️️️
K. Clarke
86'
Замена
️️️️
S. Abraham
77'
Замена
️️️️
С. Льюис
Замена
️️️️
R. Gill
76'
Замена
️️️️
T. Hodge
76'
ГОЛ! 2:2!
R. Moore
Пас отдал
R. Telfer
74'
Желтая карточка
Д. Гарсия
(фол)
72'
Замена
️️️️
N. James
66'
Замена
️️️️
А. Рамперсад
46'
Замена
️️️️
A. Jones
46'
45'
+3'
ГОЛ! 1:2!
R. Telfer
Пас отдал
N. Powder
43'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Ипполит
Желтая карточка
N. Powder
(фол)
26'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ипполит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тринидад и Тобаго
22
Дензил Смит
ВР
14
Shannon Gómez
ЦЗ
6
André Raymond
ЦЗ
2
Aubrey David
(К)
ЦЗ
17
Джуда Гарсия
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
19
Ажани Фортюн
ЦП
23
Noah Powder
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Ryan Telfer
ЦФ
13
R. Moore
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
Гренада
1
Джейсон Бельфон
ВР
5
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
21
Джош Габриэль
ЦЗ
8
Майлз Ипполит
ЛВ
5
Kayden Harrack
ЦП
19
Kwazim Theodore
ЦП
11
Shavon John-Brown
ЦП
15
Джермейн Фрэнсис
ПВ
2
Бенжамин Этьенн
ПВ
7
Darius Johnson
ЦФ
9
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
Тринидад и Тобаго
21
Aaron Enill
ВР
1
Christopher Biggette
ВР
3
Triston Hodge
ЦЗ
9
Nathaniel James
ЦП
7
Steffen Yeates
ЦП
15
D. Gilbert
ЦП
6
Duane Muckette
ЦП
18
Андре Рамперсад
ЦП
20
Real Gill
ЦФ
16
Alvin Jones
ЦФ
19
Malcolm Isaiah Shaw
ЦФ
23
Kevon Woodley
ЦФ
Гренада
1
Trishawn Thomas
ВР
12
Чад Филлип
ВР
4
Denzil Pierre
ЦЗ
17
Тревон Уильямс
ПЗ
8
Брэди Чарльз
ЦП
13
Steffon Abraham
ЦП
14
Jamie Kabuusu
ЦП
20
Keishon Clarke
ЦП
7
Ромар Франк
ПВ
23
Jamal Charles
ЦФ
10
Сайдрел Льюис
ЦФ
19
Виджай Валчин
ЦФ
4-2-4
22
Смит
14
2
17
Гарсия
6
8
Филлипс
19
Фортюн
23
13
7
11
Гарсия
2-3-3-2
1
Бельфон
5
21
Габриэль
5
19
11
2
Этьенн
15
Фрэнсис
8
Ипполит
9
Экинс
7
3
3
9
9
18
Рамперсад
18
Рамперсад
20
20
16
16
17
Уильямс
17
Уильямс
13
13
20
20
23
23
10
Льюис
10
Льюис
Остались в запасе
Тринидад и Тобаго
Гренада
21
Aaron Enill
ВР
1
Christopher Biggette
ВР
7
Steffen Yeates
ЦП
15
D. Gilbert
ЦП
6
Duane Muckette
ЦП
19
Malcolm Isaiah Shaw
ЦФ
23
Kevon Woodley
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
1
Trishawn Thomas
ВР
12
Чад Филлип
ВР
4
Denzil Pierre
ЦЗ
8
Брэди Чарльз
ЦП
14
Jamie Kabuusu
ЦП
7
Ромар Франк
ПВ
19
Виджай Валчин
ЦФ
Главный тренер
Энтони Модесте
Остались в запасе
21
Aaron Enill
ВР
1
Christopher Biggette
ВР
7
Steffen Yeates
ЦП
15
D. Gilbert
ЦП
6
Duane Muckette
ЦП
19
Malcolm Isaiah Shaw
ЦФ
23
Kevon Woodley
ЦФ
Остались в запасе
1
Trishawn Thomas
ВР
12
Чад Филлип
ВР
4
Denzil Pierre
ЦЗ
8
Брэди Чарльз
ЦП
14
Jamie Kabuusu
ЦП
7
Ромар Франк
ПВ
19
Виджай Валчин
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
Главный тренер
Энтони Модесте
Статистика матча Тринидад и Тобаго - Гренада
2
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
377
314
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
5 : 0
16.05.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 1
19.01.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
4 : 1
15.11.2025
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