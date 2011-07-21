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Расписание матчей
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Ворскла - Гленторан
Ворскла - Гленторан: обзор матча 21 июля 2011
Ворскла
21.07.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Гленторан
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Личные встречи
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Статистика матча Ворскла - Гленторан
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0
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0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
- : -
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Гленторан
0 : 0
24.10.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Гленторан
1 : 0
17.10.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Портадаун
0 : 0
09.10.2026
Гленторан
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Гленторан
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2025.05.23 14:20
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2025.05.23 14:20
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2025.05.17 13:38
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