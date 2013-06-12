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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Россия (мол) - Германия (мол)
Россия (мол) - Германия (мол): обзор матча 12 июня 2013
Россия (мол)
12.06.2013, среда, 20:00
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Германия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Россия (мол) - Германия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Информация о матче
Стадион:
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