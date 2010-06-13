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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Сербия - Гана
Сербия - Гана: обзор матча 13 июня 2010
Сербия
13.06.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Гана
85'
А. Гьян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Гана
+3
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
А. Гьян
+1
Замена
Л. Эдди
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
П. Тагое
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гьян
Желтая карточка
З. Кузманович
Замена
Н. Суботич
️️️️
М. Йованович
Вторая желтая
А. Лукович
Замена
С. Аппиа
️️️️
К. Асамоа
Замена
Д. Лазович
️️️️
Н. Жигич
Замена
З. Кузманович
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
И. Ворса
Желтая карточка
Н. Жигич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
0
Александар Лукович
ЦЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Деян Станкович
(К)
ЦП
0
Милош Красич
ПП
15
Никола Жигич
ЦФ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Джон Менса
(К)
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Квадво Асамоа
АП
12
Принс Тагое
ПВ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Сербия
12
Боян Исаилович
ВР
23
Анджелко Джуричич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Драган Мрджа
ЦФ
18
Данко Лазович
ЦФ
Гана
16
Стивен Ахорлу
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
10
Стивен Аппиа
ЦП
11
Салли Мунтари
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
18
Доминик Адийя
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
4-4-2
1
Стойкович
4
Коларов
0
Видич
6
Иванович
0
Лукович
0
Йованович
0
Мильяш
0
Станкович
0
Красич
0
Пантелич
15
Жигич
4-1-3-2
22
Кингсон
4
Пэйнтсил
15
Ворса
5
Менса
2
Сарпей
6
Аннан
12
Тагое
20
Асамоа
10
Айю
3
Гьян
9
Боатенг
0
Йованович
0
Суботич
0
Суботич
0
Йованович
0
Мильяш
22
Кузманович
22
Кузманович
0
Мильяш
15
Жигич
18
Лазович
18
Лазович
15
Жигич
9
Боатенг
17
Эдди
17
Эдди
9
Боатенг
20
Асамоа
10
Аппиа
10
Аппиа
20
Асамоа
3
Гьян
20
Овусу-Абейе
20
Овусу-Абейе
3
Гьян
Остались в запасе
Сербия
Гана
12
Боян Исаилович
ВР
0
Драган Мрджа
ЦФ
23
Анджелко Джуричич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Радомир Антич
17
Ибрахим Айю
ПЗ
16
Стивен Ахорлу
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
11
Салли Мунтари
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
Остались в запасе
12
Боян Исаилович
ВР
0
Драган Мрджа
ЦФ
23
Анджелко Джуричич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
Остались в запасе
17
Ибрахим Айю
ПЗ
16
Стивен Ахорлу
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
11
Салли Мунтари
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Статистика матча Сербия - Гана
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Помощники судьи:
Рикардо Касас
Эрнан Майдана (оба - Аргентина)
Стадион:
Лофтус Версфельд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:45 (прямая)
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