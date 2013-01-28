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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигер - Гана
Нигер - Гана: обзор матча 28 января 2013
Нигер
28.01.2013, понедельник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Гана
6'
А. Гьян
23'
К. Атсу
49'
Д. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигер - Гана
Желтая карточка
М. Сумаила
87'
Замена
А. Иссуфу
️️️️
М. Сидибе
79'
78'
Замена
Э. Клоттей
️️️️
А. Гьян
72'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Рабиу
63'
Замена
С. Асанте
️️️️
А. Адома
Замена
Б. Иссуфу
️️️️
И. Кудизе
61'
Замена
А. Кадер
️️️️
М. Башар
60'
Желтая карточка
К. Дан Кова
51'
49'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бойе
33'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
М. Чикото
25'
23'
ГОЛ! 0:2!
К. Атсу
Пас отдал
А. Гьян
Желтая карточка
И. Кудизе
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Гьян
Пас отдал
А. Адома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигер
16
Кассалу Дауда
ВР
8
Курума Фатукума
ЦЗ
13
Мохамед Чикото
ЦЗ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
23
Мохамед Сумаила
ЦЗ
21
Мохамед Башар
ЦЗ
10
Бубакар Талату
ЦП
3
Карим Лансина
ЦП
7
Модибо Сидибе
ЦФ
2
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
15
Исаак Ворса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
7
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Нигер
22
Рабо Самину
ВР
1
Мусса Алзума
ВР
4
Амаду Кадер
ЦЗ
5
Джеймс Локки
ЦЗ
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
18
Уильям Нгуну
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
12
Сулейман Сако
ЦП
14
Бубакар Иссуфу
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Камилу Дауда
ЦФ
11
Альхассан Иссуфу
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-2-2-2
16
Дауда
17
Кова
23
Сумаила
21
Башар
19
Кудизе
13
Чикото
10
Талату
3
Лансина
2
Маазу
7
Сидибе
4-1-3-1-1
16
Дауда
4
Пэйнтсил
15
Ворса
21
Бойе
23
Аффул
13
Рабиу
8
Агьеманг-Баду
14
Адома
20
Асамоа
7
Атсу
3
Гьян
21
Башар
4
Кадер
4
Кадер
21
Башар
19
Кудизе
14
Иссуфу
14
Иссуфу
19
Кудизе
7
Сидибе
11
Иссуфу
11
Иссуфу
7
Сидибе
14
Адома
14
Асанте
14
Асанте
14
Адома
3
Гьян
17
Клоттей
17
Клоттей
3
Гьян
13
Рабиу
9
Боатенг
9
Боатенг
13
Рабиу
Остались в запасе
Нигер
Гана
18
Уильям Нгуну
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
12
Сулейман Сако
ЦП
22
Рабо Самину
ВР
5
Джеймс Локки
ЦЗ
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
9
Камилу Дауда
ЦФ
1
Мусса Алзума
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Гернот Рор
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
18
Уильям Нгуну
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
12
Сулейман Сако
ЦП
22
Рабо Самину
ВР
5
Джеймс Локки
ЦЗ
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
9
Камилу Дауда
ЦФ
1
Мусса Алзума
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Статистика матча Нигер - Гана
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Бадара Диатта
(Зигунчор)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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