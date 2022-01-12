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Расписание матчей
Кубок Африки
Мавритания - Гамбия
Мавритания - Гамбия: обзор матча 12 января 2022
Мавритания
12.01.2022, среда, 19:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Гамбия
10'
А. Джаллоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мавритания - Гамбия
90'
+1
Желтая карточка
Л. Джаллоу
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дарбо
82'
Замена
Б. Санне
️️️️
И. Турай
Замена
А. Ба
️️️️
Х. Хубейб
80'
74'
Замена
Л. Джаллоу
️️️️
Э. Колли
Замена
У. Камара
️️️️
А. Тиам
66'
Замена
И. Тиам
️️️️
А. Н'Диайе
65'
64'
Замена
Э. Дарбо
️️️️
А. Джаллоу
64'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
А. Сесай
Замена
С. Дукара
️️️️
А. Махмуд
59'
56'
Желтая карточка
Э. Колли
Замена
А. Абу Демба
️️️️
С. Карамоко
46'
Желтая карточка
П. Ибну Ба
28'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаллоу
Пас отдал
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мавритания
30
Бабакар Диоп
ВР
14
Яли Деллахи
ЦЗ
12
Альмике Н'Диайе
ЦЗ
3
Али Абид
ЦЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
2
Сулеймане Карамоко
ЦЗ
20
Абдулкадер Тиам
ЦП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦФ
15
Абубакар Камара
ЦФ
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
0
Па-Моду Янье
ЛЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
13
Ибу Турай
ПЗ
10
Муса Барроу
ЛП
8
Эбу Адамс
ЦП
6
Сулайман Маррех
ЦП
11
Эбрима Колли
ПП
3
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Мавритания
22
Мбаке Ндиайе
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЦЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
90
Идрисса Тиам
ЦП
5
Абдул Ба
ЦФ
4
Аруна Абу Демба
ЦФ
10
Адама Ба
ЦФ
24
Ибрехима Кулибали
ЦФ
92
Сиди Якуб
ЦФ
11
Умар Камара
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Гамбия
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
4
Эбрима Дарбо
ОП
25
Бубакар Санне
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
7
Ламин Джаллоу
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
3-2-2-3
30
Диоп
3
Абид
21
Хубейб
2
Карамоко
12
Н'Диайе
14
Деллахи
20
Тиам
95
Махмуд
11
Ба
15
Камара
93
Фофана
4-4-2
1
Жобе
13
Турай
12
Гомес
5
Колли
0
Янье
11
Колли
8
Адамс
6
Маррех
10
Барроу
9
Сесай
3
Джаллоу
12
Н'Диайе
90
Тиам
90
Тиам
12
Н'Диайе
2
Карамоко
4
Абу Демба
4
Абу Демба
2
Карамоко
21
Хубейб
10
Ба
10
Ба
21
Хубейб
20
Тиам
11
Камара
11
Камара
20
Тиам
95
Махмуд
15
Дукара
15
Дукара
95
Махмуд
3
Джаллоу
4
Дарбо
4
Дарбо
3
Джаллоу
13
Турай
25
Санне
25
Санне
13
Турай
11
Колли
7
Джаллоу
7
Джаллоу
11
Колли
9
Сесай
24
Дарбо
24
Дарбо
9
Сесай
Остались в запасе
Мавритания
Гамбия
22
Мбаке Ндиайе
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЦЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
5
Абдул Ба
ЦФ
24
Ибрехима Кулибали
ЦФ
92
Сиди Якуб
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
22
Мбаке Ндиайе
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЦЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
5
Абдул Ба
ЦФ
24
Ибрехима Кулибали
ЦФ
92
Сиди Якуб
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Остались в запасе
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Мавритания - Гамбия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Информация о матче
Главный судья:
Мустафа Горбаль
Стадион:
Лимбе
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