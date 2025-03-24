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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кот-д'Ивуар - Гамбия
Кот-д'Ивуар - Гамбия: обзор матча 24 марта 2025
Кот-д'Ивуар
24.03.2025, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гамбия
15'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - Гамбия
85'
Замена
А. Манне
️️️️
Э. Адамс
Замена
Э. Агбаду
️️️️
И. Сангаре
81'
78'
Замена
А. Джатта
️️️️
M. Lion Njie
70'
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Фадера
Замена
У. Диаките
️️️️
С. Адингра
68'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
М. Диоманде
68'
Замена
К. Акпа
️️️️
А. Камара
56'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Н. Пепе
46'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
С. Адингра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
7
Ассан Камара
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
ЦП
12
Мохамед Диоманде
ЦП
26
Николя Пепе
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Гамбия
1
Ebrima Jarju
ВР
5
Омар Колли
ЦЗ
6
Momodou Lion Njie
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
7
Алие Фадера
ЛВ
8
Эбу Адамс
ЦП
2
Махмуду Байо
ЦП
20
Янкуба Минте
ПВ
10
Муса Барроу
ЦФ
0
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Кот-д'Ивуар
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
13
Клеман Акпа
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
13
Жан-Эде Аолу
ОП
9
Вакун Байо
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Гамбия
18
Шейх Сиби
ВР
18
Musa Dibaga
ВР
3
Omar Gaye
ЦЗ
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
16
Аласана Манне
ЦП
5
Abubakr Barry
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
13
Saikou Touray
ЦФ
9
Gibril Sillah
ЦФ
17
Али Соу
ЦФ
23
Алассана Джатта
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фофана
7
Камара
2
Дьоманде
5
Синго
25
Гбамен
18
Сангаре
8
Кессье
12
Диоманде
10
Адингра
22
Аллер
26
Пепе
3-2-3-2
1
5
Колли
6
6
Синюан
8
Адамс
2
Байо
20
Минте
15
Сисей
7
Фадера
0
Сисей
10
Барроу
7
Камара
13
Акпа
13
Акпа
7
Камара
18
Сангаре
20
Агбаду
20
Агбаду
18
Сангаре
12
Диоманде
11
Крассо
11
Крассо
12
Диоманде
10
Адингра
14
Диаките
14
Диаките
10
Адингра
26
Пепе
22
Гессан
22
Гессан
26
Пепе
8
Адамс
16
Манне
16
Манне
8
Адамс
7
Фадера
11
Саньянг
11
Саньянг
7
Фадера
6
23
Джатта
23
Джатта
6
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Гамбия
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
12
Вилли Боли
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
13
Жан-Эде Аолу
ОП
9
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
18
Шейх Сиби
ВР
18
Musa Dibaga
ВР
3
Omar Gaye
ЦЗ
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
5
Abubakr Barry
ЦП
13
Saikou Touray
ЦФ
9
Gibril Sillah
ЦФ
17
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
12
Вилли Боли
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
13
Жан-Эде Аолу
ОП
9
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
18
Шейх Сиби
ВР
18
Musa Dibaga
ВР
3
Omar Gaye
ЦЗ
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
5
Abubakr Barry
ЦП
13
Saikou Touray
ЦФ
9
Gibril Sillah
ЦФ
17
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Гамбия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Информация о матче
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
Посещаемость:
19471 из 35000 зрителей (55%)
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