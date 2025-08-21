Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Кристал Пэлас - Фредрикстад
Кристал Пэлас - Фредрикстад: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Кристал Пэлас
21.08.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Фредрикстад
Матч
Статистика матча Кристал Пэлас - Фредрикстад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Фредрикстад
«Арсенал» вернет собственного воспитанника за 78,5 миллиона
Вчера, 23:39
«Арсенал» рассматривает четыре варианта усиления атаки
Вчера, 22:00
АПЛ. «Челси» начал сезон ничьей с «Кристал Пэлас»
17 августа, 18:10
«Челси» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 14:50
«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.60
16 августа, 08:42
«Арсенал» вернет собственного воспитанника за 78,5 миллиона
Вчера, 23:39
«Арсенал» рассматривает четыре варианта усиления атаки
Вчера, 22:00
АПЛ. «Челси» начал сезон ничьей с «Кристал Пэлас»
17 августа, 18:10
«Челси» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 14:50
«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.60
16 августа, 08:42
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:50
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Кристал Пэлас
Фредрикстад
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
0 : 0
17.08.2025
Кристал Пэлас
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Суперкубок Англии, Финал
Кристал Пэлас
2 : 2
10.08.2025
Ливерпуль
Лига Европы, 3 раунд
Фредрикстад
1 : 3
07.08.2025
Мидтьюлланд
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
02.08.2025
Фредрикстад
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
0 : 0
17.08.2025
Кристал Пэлас
Суперкубок Англии, Финал
Кристал Пэлас
2 : 2
10.08.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
25.05.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
4 : 2
20.05.2025
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, Финал
Кристал Пэлас
1 : 0
17.05.2025
Манчестер Сити
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Лига Европы, 3 раунд
Фредрикстад
1 : 3
07.08.2025
Мидтьюлланд
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
02.08.2025
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Фредрикстад
3 : 2
25.07.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
ХамКам
1 : 1
20.07.2025
Фредрикстад
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: