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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Слован
Фиорентина - Слован: обзор матча 03 ноября 2016
Фиорентина
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
3 : 0
Завершен
Слован
30'
Й. Иличич (П)
43'
Н. Калинич
73'
С. Кристофоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Слован
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Н. Калинич
86'
79'
Замена
Я. Навратил
️️️️
Я. Сикора
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Б. Валеро
79'
ГОЛ! 3:0!
С. Кристофоро
Пас отдал
Б. Валеро
73'
Замена
М. Весино
️️️️
Й. Иличич
69'
59'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
М. Маркович
ГОЛ! 2:0!
Н. Калинич
43'
Желтая карточка
Н. Томович
41'
32'
Желтая карточка
Л. Бартошак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Иличич
30'
17'
Замена
М. Нитриански
️️️️
Д. Говорка
6'
Желтая карточка
И. Шукенник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Слован
10
Зденек Фолпрехт
ВР
32
Вацлав Гладкий
ВР
23
Эгон Вух
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
24
Даниэль Бартль
ЦП
23
Петр Шевчик
АП
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Слован
39
Мартин Дубравка
ВР
7
Милан Нитриански
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
9
Ян Навратил
ЦП
26
Якуб Барац
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
27
Милан Барош
ЦФ
3-2-3-1-2
16
Тэтэрушану
87
Де Майо
2
Гонсало
4
Томович
22
Мартинес
19
Милич
41
Кристофоро
15
Санчес
6
Валеро
14
Кьеза
72
Иличич
9
Калинич
3-2-2-1
10
Фолпрехт
34
Цоуфал
22
Бартошак
2
Говорка
16
Шукенник
24
Бартль
23
Шевчик
49
Сикора
13
Маркович
72
Иличич
15
Весино
15
Весино
72
Иличич
9
Калинич
10
Бернардески
10
Бернардески
9
Калинич
6
Валеро
15
Бабакар
15
Бабакар
6
Валеро
49
Сикора
9
Навратил
9
Навратил
49
Сикора
2
Говорка
7
Нитриански
7
Нитриански
2
Говорка
13
Маркович
27
Комличенко
27
Комличенко
13
Маркович
Остались в запасе
Фиорентина
Слован
19
Лука Леццерини
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
26
Якуб Барац
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
27
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
26
Якуб Барац
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
27
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Фиорентина - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Артемио Франки
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