Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Испания
Финляндия - Испания: обзор матча 06 сентября 2013
Финляндия
06.09.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
0 : 2
Завершен
Испания
19'
Ж. Альба
86'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Испания
90'
+1
Желтая карточка
М. Суарес
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Негредо
81'
Замена
С. Касорла
️️️️
Педро
Замена
Э. Зенели
️️️️
Т. Пукки
81'
71'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Фабрегас
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
А. Ринг
69'
Замена
️️️️
Т. Тайнио
69'
56'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Вилья
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
19
Александер Ринг
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Коке
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
8
Хави
ЦП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Финляндия
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
13
Микко Сумусало
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Альваро Негредо
ЦФ
3-5-1-1
1
Мяенпяя
2
Пасанен
3
Мойсандер
4
Тойвио
7
Еременко
13
Аркивуо
16
Тайнио
11
Шуллер
0
Халсти
19
Ринг
10
Пукки
4-4-1-1
1
Касильяс
4
Суарес
2
Альбиоль
15
Рамос
18
Альба
10
Фабрегас
6
Иньеста
8
Хави
8
Коке
11
Педро
7
Вилья
10
Пукки
11
Зенели
11
Зенели
10
Пукки
19
Ринг
21
Хямяляйнен
21
Хямяляйнен
19
Ринг
7
Вилья
22
Навас
22
Навас
7
Вилья
11
Педро
20
Касорла
20
Касорла
11
Педро
10
Фабрегас
9
Негредо
9
Негредо
10
Фабрегас
Остались в запасе
Финляндия
Испания
17
Сакари Маттила
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
13
Микко Сумусало
ЦП
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
17
Сакари Маттила
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
13
Микко Сумусало
ЦП
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Финляндия - Испания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Новости команд
Все
Финляндия
Испания
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
20:31
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
12:34
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
12:24
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
12:24
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
20:31
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
12:34
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+