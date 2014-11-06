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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Риека
Фейеноорд - Риека: обзор матча 06 ноября 2014
Фейеноорд
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 0
Завершен
Риека
8'
К. Эль-Ахмади
20'
Л. Иммерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Риека
Желтая карточка
Л. Иммерс
85'
79'
Замена
М. Вешович
️️️️
И. Томечак
Замена
Х. Булахруз
️️️️
Л. Уилкшир
73'
67'
Желтая карточка
М. Леовац
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Э. Ману
62'
61'
Замена
И. Крстанович
️️️️
Мойзес
50'
Замена
З. Квржич
️️️️
А. Шарбини
30'
Желтая карточка
М. Самарджич
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
28'
ГОЛ! 2:0!
Л. Иммерс
Пас отдал
Й. Торнстра
20'
16'
Желтая карточка
А. Шарбини
ГОЛ! 1:0!
К. Эль-Ахмади
Пас отдал
К. Казим-Ричардс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Риека
25
Иван Варгич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
88
Мойзес
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Риека
32
Андрей Прскало
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
99
Иван Крстанович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вермеер
18
Нелом
5
Конголо
4
ван Бик
26
Уилкшир
21
Торнстра
20
Эль-Ахмади
8
Класи
45
Ману
91
Казим-Ричардс
10
Иммерс
4-5-1
25
Варгич
27
Томечак
31
Лешкович
19
Самарджич
22
Леовац
88
Мойзес
89
Югович
10
Шарбини
18
Яяло
14
Цвиянович
27
Крамарич
45
Ману
14
Бутьюс
14
Бутьюс
45
Ману
26
Уилкшир
23
Булахруз
23
Булахруз
26
Уилкшир
88
Мойзес
99
Крстанович
99
Крстанович
88
Мойзес
10
Шарбини
20
Квржич
20
Квржич
10
Шарбини
27
Томечак
23
Вешович
23
Вешович
27
Томечак
Остались в запасе
Фейеноорд
Риека
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Матьяж Кек
Остались в запасе
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Матьяж Кек
Статистика матча Фейеноорд - Риека
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Де Кейп
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