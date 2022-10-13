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Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - Силькеборг
ФКСБ - Силькеборг: обзор матча 13 октября 2022
ФКСБ
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 4 тур
0 : 5
Завершен
Силькеборг
12'
К. Куск
16'
А. Клинге
63'
С. Тенгстедт
68'
С. Йоргенсен
70'
С. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Силькеборг
Замена
А. Муси
️️️️
А. Кордя
75'
75'
Замена
А. Даль
️️️️
Т. Сальквист
74'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
Н. Хелениус
Замена
М. Дулкэ
️️️️
М. Эджума
73'
72'
Желтая карточка
М. Бринк
Желтая карточка
Д. Олару
72'
72'
Замена
Р. Гояни
️️️️
М. Бринк
70'
ГОЛ! 0:5!
С. Йоргенсен
Желтая карточка
А. Кордя
68'
68'
ГОЛ! 0:4!
С. Йоргенсен
Пас отдал
С. Тенгстедт
Замена
И. Стоица
️️️️
A. Compagno
67'
63'
ГОЛ! 0:3!
С. Тенгстедт
Пас отдал
М. Бринк
55'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
Замена
Д. Микулеску
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
Р. Оайдэ
46'
Желтая карточка
В. Крецу
37'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Клинге
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Куск
Пас отдал
Н. Хелениус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
Матей Тэнасе
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
10
Ианис Стоица
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
90
Богдан Русу
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
3-1-3-2-1
32
Тарновану
5
Харуц
5
Бухенна
2
Пантя
6
Эджума
2
Крецу
26
Оайдэ
28
Олару
30
Попеску
11
Кордя
96
4-4-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
3
Феликс
4
Энгель
6
Бринк
19
Клинге
7
Куск
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
9
Хелениус
6
Эджума
88
Дулкэ
88
Дулкэ
6
Эджума
26
Оайдэ
20
Радаславеску
20
Радаславеску
26
Оайдэ
11
Кордя
7
Муси
7
Муси
11
Кордя
30
Попеску
11
Микулеску
11
Микулеску
30
Попеску
96
10
Стоица
10
Стоица
96
3
Сальквист
14
Даль
14
Даль
3
Сальквист
6
Бринк
23
Гояни
23
Гояни
6
Бринк
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Адамсен
9
Хелениус
Остались в запасе
ФКСБ
Силькеборг
25
Андрей Влад
ВР
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
Матей Тэнасе
ЛВ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
90
Богдан Русу
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
Матей Тэнасе
ЛВ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
90
Богдан Русу
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча ФКСБ - Силькеборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
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0 : 0
22.11.2026
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ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
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Румыния. Лига I, 14 тур
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1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
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