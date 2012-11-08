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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - ФКСБ
Мольде - ФКСБ: обзор матча 08 ноября 2012
Мольде
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
ФКСБ
56'
Д. Чима Чукву
21'
А. Кипчиу
37'
Я. Латовлевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - ФКСБ
Замена
Д. Клод Анган
️️️️
Э. Хуссэйн
77'
75'
Желтая карточка
С. Николич
70'
Замена
М. Пинтилий
️️️️
А. Препелицэ
58'
Желтая карточка
А. Кипчиу
56'
Замена
С. Николич
️️️️
А. Роша Собриньо
ГОЛ! 1:2!
Д. Чима Чукву
56'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
Д. Гатт
46'
Замена
М. Мострем
️️️️
П. Диуф
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Я. Латовлевич
Пас отдал
К. Тэнасе
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Кипчиу
Пас отдал
К. Тэнасе
16'
Замена
Я. Латовлевич
️️️️
П. Пырвулеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
18
Магне Симонсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
22
Джошуа Гатт
ЛП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
9
Михай Костя
ЦФ
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Мольде
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
5
Магнар Одегаард
ЦЗ
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
20
Дэйви Клод Анган
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
8
Михай Пинтилий
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
4-3-1-2
1
Сёдерберг
25
Линнес
18
Симонсен
4
Форрен
2
Ващауг
22
Гатт
8
Хуссэйн
6
Хестад
23
Эйкрем
30
Диуф
27
Чукву
3-2-2-3
16
Тэтэрушану
24
Гардош
4
Шукала
21
Кирикеш
55
Бурчану
28
Препелицэ
22
Пырвулеску
20
Тэнасе
27
Кипчиу
99
Собриньо
9
Костя
8
Хуссэйн
20
Анган
20
Анган
8
Хуссэйн
22
Гатт
14
Бергет
14
Бергет
22
Гатт
30
Диуф
9
Мострем
9
Мострем
30
Диуф
99
Собриньо
90
Николич
90
Николич
99
Собриньо
22
Пырвулеску
14
Латовлевич
14
Латовлевич
22
Пырвулеску
28
Препелицэ
8
Пинтилий
8
Пинтилий
28
Препелицэ
Остались в запасе
Мольде
ФКСБ
5
Магнар Одегаард
ЦЗ
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
33
Рэзван Станка
ВР
77
Адриан Попа
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
5
Магнар Одегаард
ЦЗ
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Остались в запасе
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
33
Рэзван Станка
ВР
77
Адриан Попа
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Мольде - ФКСБ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
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Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Акер Стэдион
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