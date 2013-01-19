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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Замалек
Зенит - Замалек: обзор матча 19 января 2013
Зенит
19.01.2013, суббота, 20:00
Matchworld Cup, 2 тур
0 : 1
Завершен
Замалек
35'
А. Самир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Замалек
90'
Замена
Х. Юссиф
️️️️
А. Гафар
Желтая карточка
А. Иванов
86'
Желтая карточка
Халк
71'
Замена
С. Ребенко
️️️️
Б. Алвеш
71'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Лукович
71'
Желтая карточка
А. Евсеев
66'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
С. Семак
63'
Замена
А. Евсеев
️️️️
К. Зырянов
62'
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
46'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
А. Анюков
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Самир
27'
Желтая карточка
А. Самир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Замалек
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
6
Сабри Рахиль
ЦЗ
29
Салах Сулейман
ЦЗ
20
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
4
Ахмед Самир
ЦП
33
Мохамед Ибрахим
ЦП
10
Ахмед Хассан
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
11
Ахмед Гафар
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Замалек
1
Махмуд Генеш
ВР
26
Хамада Тольба
ЦЗ
27
Ислам Авад
ЦП
15
Нур Эль-Сайед
ЦП
38
Ахмед Тавфик
ЦП
7
Хазем Эмам
ЦП
36
Хассан Юссиф
ЦФ
4-4-1-1
16
Малафеев
3
Лукович
22
Алвеш
15
Губочан
22
Анюков
28
Витсель
18
Зырянов
37
Семак
15
Широков
7
Халк
11
Бухаров
4-5-1
16
Эль Сайед
20
Фатахаллах
6
Рахиль
29
Сулейман
13
Абдельшафи
5
Салах
33
Ибрахим
10
Хассан
4
Габер
4
Самир
11
Гафар
22
Алвеш
75
Ребенко
75
Ребенко
22
Алвеш
22
Анюков
6
Ломбертс
6
Ломбертс
22
Анюков
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
18
Зырянов
94
Евсеев
94
Евсеев
18
Зырянов
3
Лукович
22
Иванов
22
Иванов
3
Лукович
37
Семак
19
Джорджевич
19
Джорджевич
37
Семак
11
Гафар
36
Юссиф
36
Юссиф
11
Гафар
Остались в запасе
Зенит
Замалек
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Махмуд Генеш
ВР
26
Хамада Тольба
ЦЗ
27
Ислам Авад
ЦП
15
Нур Эль-Сайед
ЦП
38
Ахмед Тавфик
ЦП
7
Хазем Эмам
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
1
Махмуд Генеш
ВР
26
Хамада Тольба
ЦЗ
27
Ислам Авад
ЦП
15
Нур Эль-Сайед
ЦП
38
Ахмед Тавфик
ЦП
7
Хазем Эмам
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Замалек
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Замалек
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Смуха
0 : 1
05.05.2026
Замалек
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Замалек
0 : 0
27.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
Пирамидс
Информация о матче
Главный судья:
Али Хамед Юссеф
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
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