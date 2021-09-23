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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ижевск - ЦСКА
Ижевск - ЦСКА: обзор матча 23 сентября 2021
Ижевск
23.09.2021, четверг, 14:15
Россия. Кубок, группа 10, 2 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА
9'
И. Ахметов
24'
К. Кучаев
76'
Б. Зайнутдинов
90+1'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ижевск - ЦСКА
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Заболотный
Желтая карточка
Т. Фаррахов
79'
Замена
Е. Дозморов
️️️️
А. Русских
78'
Замена
С. Петерсон
️️️️
А. Соблиров
78'
76'
ГОЛ! 0:3!
Б. Зайнутдинов
74'
Замена
И. Обляков
️️️️
Р. Дауров
Замена
А. Сапов
️️️️
Д. Кибардин
69'
65'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
М. Мухин
Желтая карточка
С. Лацевич
64'
64'
Замена
А. Заболотный
️️️️
В. Яковлев
64'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Э. Багринцев
57'
Желтая карточка
К. Кучаев
Замена
Р. Симонов
️️️️
Я. Краснов
46'
Замена
С. Лацевич
️️️️
А. Шабичев
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Кучаев
Желтая карточка
К. Мырзаков
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Ахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
31
Алексей Березин
ВР
33
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
26
Александр Панченко
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
19
Ярослав Краснов
ЛП
27
Тимур Фаррахов
ЦП
28
Александр Шабичев
ПП
77
Ренат Балкизов
ПВ
29
Александр Русских
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
16
Максим Мухин
ОП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Ижевск
1
Артем Кутергин
ВР
4
Артем Сапов
ЦЗ
18
Сергей Петерсон
ОП
99
Станислав Лацевич
АП
11
Роман Симонов
АП
17
Артур Болотин
АП
77
Егор Дозморов
АП
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Березин
26
Панченко
3
Кибардин
7
Соблиров
33
Мырзаков
19
Краснов
27
Фаррахов
28
Шабичев
77
Балкизов
9
Дворников
29
Русских
2-2-3-2-1
49
Тороп
14
Набабкин
17
Каптилович
17
Дауров
16
Мухин
32
Бохинен
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Багринцев
18
Кучаев
14
Яковлев
28
Шабичев
99
Лацевич
99
Лацевич
28
Шабичев
3
Кибардин
4
Сапов
4
Сапов
3
Кибардин
7
Соблиров
18
Петерсон
18
Петерсон
7
Соблиров
19
Краснов
11
Симонов
11
Симонов
19
Краснов
29
Русских
77
Дозморов
77
Дозморов
29
Русских
10
Багринцев
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
10
Багринцев
17
Дауров
10
Обляков
10
Обляков
17
Дауров
16
Мухин
63
Чалов
63
Чалов
16
Мухин
14
Яковлев
91
Заболотный
91
Заболотный
14
Яковлев
Остались в запасе
Ижевск
ЦСКА
1
Артем Кутергин
ВР
17
Артур Болотин
АП
Главный тренер
Вадим Хафизов
45
Данила Боков
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
1
Артем Кутергин
ВР
17
Артур Болотин
АП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Ижевск - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
ЦРС "Зенит"
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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