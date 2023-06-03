Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Кубань
Уфа - Кубань: обзор матча 03 июня 2023
Уфа
03.06.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Кубань
58'
А. Сандрачук
45+5'
Н. Абдоков (П)
61'
И. Мосейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Кубань
90'
+6
Желтая карточка
М. Лаук
90'
+4
Желтая карточка
В. Чуперка
Замена
А. Мухин
️️️️
А. Сандрачук
83'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Сухов
77'
66'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Г. Махатадзе
66'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Мосейчук
Замена
А. Евсеев
️️️️
Д. Емельянов
66'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Никитин
65'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Д. Ортис
64'
61'
Желтая карточка
И. Мосейчук
61'
ГОЛ! 1:2!
И. Мосейчук
60'
Замена
А. Рыбин
️️️️
В. Лобкарев
ГОЛ! 1:1!
А. Сандрачук
58'
Желтая карточка
А. Сухов
54'
51'
Желтая карточка
Н. Абдоков
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Абдоков
Желтая карточка
Д. Ортис
24'
24'
Желтая карточка
С. Таказов
7'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Щеткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Константин Ерохин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хамхоев
72
Сандрачук
27
Ерохин
33
Сухов
8
Хугаев
55
Карп
99
Емельянов
7
Никитин
24
Погосов
17
Касинтура
70
Ортис
3-2-3-2
1
Нестеренко
28
Байрыев
30
Таказов
81
Сидоров
92
Чуперка
21
Махатадзе
9
Мосейчук
99
Абдоков
10
Муталиев
99
Щеткин
52
Лобкарев
72
Сандрачук
29
Мухин
29
Мухин
72
Сандрачук
7
Никитин
11
Темников
11
Темников
7
Никитин
99
Емельянов
94
Евсеев
94
Евсеев
99
Емельянов
33
Сухов
23
Ахатов
23
Ахатов
33
Сухов
70
Ортис
77
Минаев
77
Минаев
70
Ортис
52
Лобкарев
22
Рыбин
22
Рыбин
52
Лобкарев
21
Махатадзе
87
Безденежных
87
Безденежных
21
Махатадзе
9
Мосейчук
10
Лаук
10
Лаук
9
Мосейчук
99
Щеткин
9
Архипов
9
Архипов
99
Щеткин
Остались в запасе
Уфа
Кубань
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Уфа - Кубань
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Денис Березнов (Москва)
Резервный судья:
Владимир Фалов (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Уфа
Кубань
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
1
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
21 ноября
1
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
21 ноября
1
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
1
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
21 ноября
1
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+