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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Торпедо
Спартак-2 - Торпедо: обзор матча 31 октября 2021
Спартак-2
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
41'
А. Померко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Торпедо
Замена
М. Лайкин
️️️️
К. Шильцов
90'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Шитов
84'
83'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Калмыков
67'
Замена
А. Кравчук
️️️️
И. Темников
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Померко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
26
Павел Седько
ЛВ
21
Андрей Кравчук
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
4-2-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
2
Кутепов
95
Гапонов
43
Шайхтдинов
8
Маркитесов
27
Муминов
21
Мельников
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
3-3-1-1-2
16
Ботнарь
99
Евдокимов
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
44
Самсонов
52
Нетфуллин
9
Адаев
10
Лебеденко
90
Калмыков
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
73
Шитов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
73
Шитов
11
Темников
21
Кравчук
21
Кравчук
11
Темников
90
Калмыков
7
Рязанцев
7
Рязанцев
90
Калмыков
Остались в запасе
Спартак-2
Торпедо
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Спартак-2 - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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