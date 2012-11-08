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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Рубин
Нефтчи - Рубин: обзор матча 08 ноября 2012
Нефтчи
08.11.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
16'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтчи - Рубин
Замена
Э. Юнусзаде
️️️️
М. Шукуров
89'
83'
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Касаев
80'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Х. Саломон Рондон
77'
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
М. Сейидов
73'
Замена
М. Сейидов
️️️️
Р. Садыгов
57'
55'
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Э. Мехдиев
53'
50'
Желтая карточка
Б. Натхо
Желтая карточка
Э. Рамос
43'
Желтая карточка
Р. Садыгов
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Дядюн
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
1
Саша Стаменкович
ВР
16
Бруно Бертуччи
ЛЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
5
Игор Митрески
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
6
Рашад Садыгов
ЦП
15
Эрик Рамос
ЦП
9
Флавиньо
АП
10
Жулиус Вобай
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Миргусейн Сейидов
АП
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-3-1
1
Стаменкович
16
Бертуччи
3
Гулиев
5
Митрески
4
Шукуров
6
Садыгов
15
Рамос
28
Мехдиев
9
Флавиньо
10
Вобай
32
Каналес
4-2-2-2
1
Рыжиков
17
Калешин
5
Маркано
44
Навас
14
Ансальди
6
Орбаис
10
Натхо
61
Карадениз
11
Касаев
17
Дядюн
23
Рондон
4
Шукуров
5
Юнусзаде
5
Юнусзаде
4
Шукуров
28
Мехдиев
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
28
Мехдиев
6
Садыгов
19
Сейидов
19
Сейидов
6
Садыгов
23
Рондон
26
Еременко
26
Еременко
23
Рондон
11
Касаев
30
Торе
30
Торе
11
Касаев
17
Дядюн
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Дядюн
Остались в запасе
Нефтчи
Рубин
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Нефтчи - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Де Соуза
(Лорделу-ду-Ору)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:00 (прямая)
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