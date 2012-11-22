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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Интер
Рубин - Интер: обзор матча 22 ноября 2012
Рубин
22.11.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
3 : 0
Завершен
Интер
2'
Г. Карадениз
86'
Х. Саломон Рондон
90+2'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Интер
ГОЛ! 3:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Г. Карадениз
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
86'
73'
Замена
И. Донкор
️️️️
А. Раноккия
72'
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Касаев
61'
Травма
А. Касаев
61'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
В. Дядюн
59'
46'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Ливайя
46'
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
А. Романо
40'
Желтая карточка
В. Гаргано
35'
Желтая карточка
М. Ливайя
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Р. Еременко
8'
Травма
Р. Еременко
6'
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Интер
27
Вид Белец
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Марко Бенасси
ОП
94
Андреа Романо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
48
Андреа Бандини
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
7
Лука Гарритано
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
16
Боккетти
76
Шаронов
23
Кузьмин
10
Натхо
6
Орбаис
26
Еременко
11
Касаев
61
Карадениз
17
Дядюн
3-1-4-1-1
27
Белец
15
Жуан
13
Раноккия
26
Сильвестре
24
Бенасси
2
Жонатан
94
Романо
5
Гаргано
2
Перейра
11
Коутиньо
10
Ливайя
11
Касаев
30
Торе
30
Торе
11
Касаев
26
Еременко
22
Эдуардо
22
Эдуардо
26
Еременко
17
Дядюн
23
Рондон
23
Рондон
17
Дядюн
13
Раноккия
54
Донкор
54
Донкор
13
Раноккия
94
Романо
4
Дзанетти
4
Дзанетти
94
Романо
10
Ливайя
8
Паласио
8
Паласио
10
Ливайя
Остались в запасе
Рубин
Интер
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
7
Лука Гарритано
АП
48
Андреа Бандини
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
48
Андреа Бандини
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Рубин - Интер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Томми Шервен
(Каупангер)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн
Свейн-Инге Викен
Дополнительные помощники:
Эспен Бернтсен
Даг-Видар Хавсос
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:45 (прямая)
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