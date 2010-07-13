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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Салют - Ростов
Салют - Ростов: обзор матча 13 июля 2010
Салют
13.07.2010, вторник, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Ростов
75'
Р. Адамов
83'
Д. Акимов
88'
А. Хагуш
90'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Ростов
ГОЛ! 0:4!
И. Лебеденко
ГОЛ! 0:3!
А. Хагуш
Замена
С. Тумасян
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 0:2!
Д. Акимов
Замена
В. Старков
️️️️
С. Бутырин
ГОЛ! 0:1!
Р. Адамов
Замена
М. Шевченко
️️️️
Ю. Роденков
Замена
В. Левшин
️️️️
А. Бажев
Замена
Р. Адамов
️️️️
М. Ахметович
Замена
А. Кульчий
️️️️
А. Прошин
Желтая карточка
А. Прошин
Желтая карточка
С. Гионеа
19'
Желтая карточка
Г. Григалава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Ростов
22
Деян Радич
ВР
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Артем Прохоров
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
3-5-2
16
Котов
41
Горин
21
Бутырин
25
Жирный
10
Булыга
5
Кушов
21
Коробкин
25
Шипицин
9
Лешонок
93
Роденков
9
Бажев
3-2-2-3
22
Радич
77
Прошин
88
Григалава
24
Гионеа
14
Хагуш
6
Ленгиел
5
Валикаев
8
Павленко
98
Акимов
10
Лебеденко
90
Ахметович
93
Роденков
7
Шевченко
7
Шевченко
93
Роденков
21
Бутырин
17
Старков
17
Старков
21
Бутырин
9
Бажев
32
Левшин
32
Левшин
9
Бажев
8
Павленко
21
Тумасян
21
Тумасян
8
Павленко
77
Прошин
24
Кульчий
24
Кульчий
77
Прошин
90
Ахметович
21
Адамов
21
Адамов
90
Ахметович
Остались в запасе
Салют
Ростов
8
Артем Прохоров
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
44
Денис Клопков
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Андрей Репринцев
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
8
Артем Прохоров
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
44
Денис Клопков
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
Главный тренер
Андрей Репринцев
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Салют - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Салют
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