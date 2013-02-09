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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Слован
Локомотив - Слован: обзор матча 09 февраля 2013
Локомотив
09.02.2013, суббота, 17:30
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Слован
9'
А. Самедов
57'
Майкон
61'
Р. Шишкин
20'
И. Штайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Слован
76'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
И. Штайнер
76'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
И. Флейшман
76'
Замена
М. Янеч
️️️️
О. Кушнир
ГОЛ! 3:1!
Р. Шишкин
61'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
М. Григорьев
60'
ГОЛ! 2:1!
Майкон
57'
46'
Замена
В. Гадашчок
️️️️
М. Рабушич
Замена
Майкон
️️️️
В. Обинна
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
А. Самедов
46'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Р. Янбаев
46'
Замена
Д. Крешич
️️️️
Гилерме
46'
Желтая карточка
Я. Дюрица
45'
Желтая карточка
М. Григорьев
31'
20'
ГОЛ! 1:1!
И. Штайнер
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Слован
1
Збинек Хаужр
ВР
2
Ренато Келич
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
20
Любош Гушек
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
24
Панайот Хартияди
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Слован
4
Михал Янеч
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
9
Мустафа Н'Диайе
ЦФ
4-4-2
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
50
Лысцов
29
Денисов
10
Григорьев
21
Оздоев
88
Глушаков
19
Самедов
11
Обинна
14
Н'Дойе
2-5-3
1
Хаужр
3
Кушнир
2
Келич
3
Флейшман
8
Павелка
15
Ковач
17
Фридек
37
Рыбалка
24
Штайнер
7
Рабушич
20
Гушек
1
Гилерме
18
Крешич
18
Крешич
1
Гилерме
55
Янбаев
49
Шишкин
49
Шишкин
55
Янбаев
19
Самедов
6
Торбинский
6
Торбинский
19
Самедов
11
Обинна
11
Майкон
11
Майкон
11
Обинна
10
Григорьев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Григорьев
3
Кушнир
4
Янеч
4
Янеч
3
Кушнир
7
Рабушич
15
Гадашчок
15
Гадашчок
7
Рабушич
24
Штайнер
9
Н'Диайе
9
Н'Диайе
24
Штайнер
3
Флейшман
5
Цоуфал
5
Цоуфал
3
Флейшман
Остались в запасе
Локомотив
Слован
24
Панайот Хартияди
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
24
Панайот Хартияди
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Локомотив - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
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Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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