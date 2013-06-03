Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Крылья Советов
Спартак-Нальчик - Крылья Советов: обзор матча 03 июня 2013
Спартак-Нальчик
03.06.2013, понедельник, 19:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 5
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Крылья Советов
84'
Д. Сирадзе
88'
Д. Сирадзе
32'
Б. Ангбва
54'
И. Портнягин
70'
Б. Ангбва
77'
Э. Махмудов
90+2'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Крылья Советов
90'
+2
ГОЛ! 2:5!
И. Портнягин
ГОЛ! 2:4!
Д. Сирадзе
88'
Желтая карточка
К. Суслов
86'
ГОЛ! 1:4!
Д. Сирадзе
84'
80'
Замена
С. Божин
️️️️
И. Таранов
Замена
Р. Абазов
️️️️
И. Коронов
78'
77'
ГОЛ! 0:4!
Э. Махмудов
Пас отдал
И. Максимов
75'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Е. Баляйкин
70'
ГОЛ! 0:3!
Б. Ангбва
Пас отдал
И. Портнягин
Желтая карточка
Н. Тимошин
61'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
А. Аверьянов
58'
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Портнягин
Пас отдал
Б. Ангбва
48'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
К. Андрес Руа Флорес
️️️️
М. Багаев
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ангбва
Пас отдал
Горо
20'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Б. Телес
18'
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
11
Роман Концедалов
(К)
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
2
Горо
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
91
Суслов
40
Тимошин
4
Овсиенко
11
Аверьянов
37
Чеботару
11
Концедалов
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
4-1-4-1
16
Веремко
4
Ангбва
25
Амисулашвили
0
Таранов
6
Телес
21
Драгун
2
Горо
32
Баляйкин
5
Немов
87
Максимов
97
Портнягин
14
Коронов
57
Абазов
57
Абазов
14
Коронов
71
Багаев
53
Руа Флорес
53
Руа Флорес
71
Багаев
11
Аверьянов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
11
Аверьянов
0
Таранов
47
Божин
47
Божин
0
Таранов
32
Баляйкин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
32
Баляйкин
6
Телес
8
Махмудов
8
Махмудов
6
Телес
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Крылья Советов
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
78
Александр Макаров
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Крылья Советов
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+