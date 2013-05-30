Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Спартак-Нальчик
Крылья Советов - Спартак-Нальчик: обзор матча 30 мая 2013
Крылья Советов
30.05.2013, четверг, 18:30
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 0
Ответный матч – 5 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
20'
Кабайеро (П)
41'
Кабайеро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак-Нальчик
Замена
А. Делькин
️️️️
Кабайеро
81'
74'
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Горо
73'
67'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
А. Аверьянов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
И. Портнягин
63'
Желтая карточка
Горо
54'
53'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Желтая карточка
И. Таранов
47'
46'
Замена
Н. Тимошин
️️️️
М. Джудович
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кабайеро
41'
40'
Желтая карточка
М. Джудович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кабайеро
20'
19'
Желтая карточка
А. Засеев
15'
Желтая карточка
А. Аверьянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
2
Горо
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-3-2
16
Веремко
6
Телес
25
Амисулашвили
0
Таранов
4
Ангбва
15
Цаллагов
5
Немов
32
Баляйкин
2
Горо
9
Кабайеро
97
Портнягин
4-4-2
1
Коченков
4
Овсиенко
20
Джудович
71
Багаев
2
Засеев
14
Коронов
37
Чеботару
11
Концедалов
11
Аверьянов
8
Сирадзе
13
Медведев
2
Горо
8
Махмудов
8
Махмудов
2
Горо
97
Портнягин
84
Воробьев
84
Воробьев
97
Портнягин
9
Кабайеро
90
Делькин
90
Делькин
9
Кабайеро
20
Джудович
40
Тимошин
40
Тимошин
20
Джудович
11
Аверьянов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
11
Аверьянов
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак-Нальчик
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Крылья Советов - Спартак-Нальчик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Спартак-Нальчик
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+