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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Краснодар
Вольфсбург - Краснодар: обзор матча 06 ноября 2014
Вольфсбург
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
5 : 1
Завершен
Краснодар
47'
А. Хант
57'
А. Хант
73'
Ж. Гилявоги
89'
Н. Бендтнер (П)
90+1'
Н. Бендтнер
72'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Краснодар
ГОЛ! 5:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
К. Де Брюйне
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Н. Бендтнер
89'
86'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
79'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Вандерсон
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
75'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
К. Де Брюйне
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
Пас отдал
О. Ахмедов
71'
Замена
М. Измайлов
️️️️
Ари
Желтая карточка
К. Де Брюйне
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Хант
Пас отдал
К. Треш
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Хант
Пас отдал
К. Треш
47'
Замена
А. Хант
️️️️
И. Перишич
46'
Замена
Т. Клозе
️️️️
М. Шефер
40'
Травма
М. Шефер
39'
38'
Желтая карточка
Р. Лаборде
29'
Замена
С. Петров
️️️️
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Виейринья
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
4-2-1-2-1
16
Бенальо
4
Шефер
31
Кнохе
27
Налдо
28
Треш
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Виейринья
14
Перишич
7
Де Брюйне
12
Дост
4-5-1
31
Дикань
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
14
Вандерсон
10
Ахмедов
10
Перейра
18
Газинский
21
Лаборде
39
Ари
4
Шефер
5
Клозе
5
Клозе
4
Шефер
14
Перишич
14
Хант
14
Хант
14
Перишич
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
17
Калешин
98
Петров
98
Петров
17
Калешин
14
Вандерсон
10
Мамаев
10
Мамаев
14
Вандерсон
39
Ари
2
Измайлов
2
Измайлов
39
Ари
Остались в запасе
Вольфсбург
Краснодар
31
Макс Грюн
ВР
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Вольфсбург - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая)
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