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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Стандард
Краснодар - Стандард: обзор матча 08 ноября 2018
Краснодар
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
79'
М. Сулейманов
82'
Вандерсон
19'
М. Карсела-Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Стандард
90'
+4
Желтая карточка
Р. Эмон
89'
Замена
О. Са
️️️️
М. Дженепо
89'
Замена
П. М'Поку
️️️️
Р. Марин
83'
Замена
С. Бастьен
️️️️
М. Лестьенн
Желтая карточка
Вандерсон
82'
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
Пас отдал
Ари
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Сулейманов
Пас отдал
Вандерсон
79'
Желтая карточка
Ю. Газинский
73'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ш. Каборе
73'
Желтая карточка
Ш. Каборе
72'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
В. Классон
66'
Желтая карточка
М. Перейра
57'
Замена
М. Перейра
️️️️
К. Куэва
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
К. Лайфис
Желтая карточка
А. Мартынович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
4-1-2-1-2
39
Сафонов
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
99
Куэва
7
Классон
39
Ари
94
Вандерсон
3-4-1-2
13
Очоа
27
Люиндама
19
Фай
13
Ванхесден
18
Марин
34
Лайфис
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
12
Дженепо
9
Эмон
17
Лестьенн
99
Куэва
10
Перейра
10
Перейра
99
Куэва
7
Классон
18
Игнатьев
18
Игнатьев
7
Классон
77
Каборе
93
Сулейманов
93
Сулейманов
77
Каборе
17
Лестьенн
22
Бастьен
22
Бастьен
17
Лестьенн
12
Дженепо
70
Са
70
Са
12
Дженепо
18
Марин
40
М'Поку
40
М'Поку
18
Марин
Остались в запасе
Краснодар
Стандард
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Олег Фоменко
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Краснодар - Стандард
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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