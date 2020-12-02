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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Краснодар - Ренн
Краснодар - Ренн: обзор матча 02 декабря 2020
Краснодар
02.12.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
71'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ренн
Замена
Ари
️️️️
М. Берг
90'
+1
Замена
Р. Камболов
️️️️
Ю. Газинский
87'
Травма
Ю. Газинский
86'
82'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Э. Камавинга
72'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Б. Бурижо
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
А. Мартынович
71'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
65'
65'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Эну
65'
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Леа Силики
54'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
Желтая карточка
Вандерсон
28'
Желтая карточка
К. Рамирес
23'
22'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Жереми Доку
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
30
Пепе Боне
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-2-2-2
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
31
Кайо
8
Смольников
52
Вилена
18
Газинский
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
94
Вандерсон
4-1-4-1
1
Салин
14
Траоре
5
Ньямси
3
Да Силва
3
Трюффер
15
Н'Зонзи
11
Доку
6
Камавинга
17
Леа Силики
27
Бурижо
23
Эну
18
Газинский
88
Камболов
88
Камболов
18
Газинский
33
Берг
39
Ари
39
Ари
33
Берг
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
27
Бурижо
34
Гбоу
34
Гбоу
27
Бурижо
6
Камавинга
29
Тайт
29
Тайт
6
Камавинга
17
Леа Силики
19
Гренье
19
Гренье
17
Леа Силики
23
Эну
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Эну
Остались в запасе
Краснодар
Ренн
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
2
Брандон Соппи
ПЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Альфред Гомис
ВР
30
Пепе Боне
ВР
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
2
Брандон Соппи
ПЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Альфред Гомис
ВР
30
Пепе Боне
ВР
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Краснодар - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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