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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Краснодар
Фенербахче - Краснодар: обзор матча 22 февраля 2017
Фенербахче
22.02.2017, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Краснодар
41'
Соуза
7'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Краснодар
82'
Желтая карточка
М. Перейра
79'
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Подберезкин
74'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Замена
Фернандао
️️️️
М. Сов
71'
Замена
В. Шен
️️️️
Ш. Озбайраклы
71'
Замена
Фабиано
️️️️
В. Демирель
70'
Травма
В. Демирель
69'
Желтая карточка
М. Сов
66'
66'
Желтая карточка
В. Калешин
64'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
58'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
Д. Ленс
45'
+1
Желтая карточка
Соуза
43'
ГОЛ! 1:1!
Соуза
41'
Желтая карточка
И. Кейбаши
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ПЗ
17
Мусса Сов
ЛВ
4
Алпер Потук
ОП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
4-1-2-2-1
1
Демирель
12
Кейбаши
37
Шкртел
24
Кьер
2
Озбайраклы
4
Потук
5
Соуза
5
Топал
17
Сов
17
Ленс
32
ван Перси
4-1-2-2-1
33
Крицюк
17
Калешин
4
Гранквист
5
Налдо
2
Рамирес
77
Каборе
92
Подберезкин
18
Газинский
14
Вандерсон
7
Классон
90
Смолов
1
Демирель
1
Фабиано
1
Фабиано
1
Демирель
2
Озбайраклы
20
Шен
20
Шен
2
Озбайраклы
17
Сов
9
Фернандао
9
Фернандао
17
Сов
92
Подберезкин
10
Перейра
10
Перейра
92
Подберезкин
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
Остались в запасе
Фенербахче
Краснодар
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Фенербахче - Краснодар
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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