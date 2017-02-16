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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Фенербахче
Краснодар - Фенербахче: обзор матча 16 февраля 2017
Краснодар
16.02.2017, четверг, 19:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
4'
В. Классон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Фенербахче
72'
Замена
Фернандао
️️️️
Э. Эменике
72'
Замена
О. Туфан
️️️️
М. Сов
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Подберезкин
70'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
65'
Желтая карточка
В. Калешин
64'
59'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
50'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
Желтая карточка
Ш. Каборе
48'
Желтая карточка
В. Подберезкин
42'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
Вандерсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ПЗ
17
Мусса Сов
ЛВ
4
Алпер Потук
ОП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
2
Рамирес
5
Налдо
14
Мартынович
17
Калешин
77
Каборе
92
Подберезкин
18
Газинский
7
Классон
14
Вандерсон
90
Смолов
4-1-2-2-1
1
Демирель
2
Озбайраклы
33
Нойштедтер
24
Кьер
33
Али Калдырым
4
Потук
5
Соуза
5
Топал
17
Ленс
17
Сов
10
Эменике
92
Подберезкин
10
Перейра
10
Перейра
92
Подберезкин
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
17
Сов
11
Туфан
11
Туфан
17
Сов
10
Эменике
9
Фернандао
9
Фернандао
10
Эменике
Остались в запасе
Краснодар
Фенербахче
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Краснодар - Фенербахче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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