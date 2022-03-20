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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 20 марта 2022
Уфа
20.03.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
84'
Г. Агаларов (П)
45+1'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
Е. Сорокин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Агаларов
84'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Р. Фищенко
77'
76'
Замена
И. Манелов
️️️️
Ю. Газинский
75'
Желтая карточка
А. Черников
Желтая карточка
Р. Фищенко
73'
Замена
О. Иванов
️️️️
Т. Родригеш
70'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Э. Ботака-Иобома
61'
Замена
О. Урунов
️️️️
Ф. Мрзляк
60'
Желтая карточка
Д. Ортис
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
Н. Кривцов
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
20
Тиагу Родригеш
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Остон Урунов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
4-2-2-2
31
Беленов
5
Йокич
15
Плиев
4
Никитин
3
Ботака-Иобома
6
Фищенко
24
Мрзляк
20
Родригеш
57
Кротов
25
Агаларов
70
Ортис
4-1-1-3-1
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
28
Сорокин
23
Чернов
53
Черников
18
Газинский
11
Ионов
8
Сперцян
88
Кривцов
98
Ильин
20
Родригеш
19
Иванов
19
Иванов
20
Родригеш
6
Фищенко
99
Емельянов
99
Емельянов
6
Фищенко
24
Мрзляк
11
Урунов
11
Урунов
24
Мрзляк
3
Ботака-Иобома
17
Касинтура
17
Касинтура
3
Ботака-Иобома
18
Газинский
2
Манелов
2
Манелов
18
Газинский
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Уфа - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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