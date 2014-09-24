Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химик - ЦСКА
Химик - ЦСКА: обзор матча 24 сентября 2014
Химик
24.09.2014, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
ЦСКА
37'
И. Столбовой
67'
М. Тагилов (АГ)
83'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Химик - ЦСКА
90'
+4
Замена
С. Георгиевский
️️️️
К. Панченко
90'
+1
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
С. Шустиков
89'
87'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
А. Головин
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Столбовой
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзагоев
Замена
И. Звягин
️️️️
П. Умарбаев
74'
Желтая карточка
П. Умарбаев
72'
Замена
М. Гащенков
️️️️
С. Квасов
68'
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Тагилов
62'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
К. Базелюк
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
37'
Желтая карточка
Г. Джикия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
40
Младен Божович
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
(К)
ЦЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Семен Федотов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
(К)
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
15
Иван Звягин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Божович
14
Джикия
4
Тагилов
6
Шустиков
44
Самсонов
23
Чернов
17
Квасов
8
Федотов
39
Умарбаев
24
Столбовой
98
Ильин
4-1-2-2-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
6
Березуцкий
23
Чернов
17
Котов
19
Вернблум
8
Панченко
66
Дзагоев
22
Ефремов
10
Головин
10
Базелюк
39
Умарбаев
15
Звягин
15
Звягин
39
Умарбаев
24
Столбовой
77
Костюков
77
Костюков
24
Столбовой
17
Квасов
77
Гащенков
77
Гащенков
17
Квасов
10
Базелюк
11
Дергачев
11
Дергачев
10
Базелюк
10
Головин
5
Ондуа
5
Ондуа
10
Головин
8
Панченко
13
Георгиевский
13
Георгиевский
8
Панченко
Остались в запасе
Химик
ЦСКА
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Евгений Харлачев
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
11
Александр Макаров
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
11
Александр Макаров
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Химик - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Химик
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:55 (прямая)
Новости команд
Все
Химик
ЦСКА
Смертин выбрал подходящую топ-лигу для Кисляка
16:56
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Пономарев сказал, чего не хватает самому дорогому защитнику ЦСКА
10:56
1
Кисляку отказали в статусе лидера сборной России: «Еще не созрел до уровня Батракова и Головина»
09:46
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Смертин выбрал подходящую топ-лигу для Кисляка
16:56
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Пономарев сказал, чего не хватает самому дорогому защитнику ЦСКА
10:56
1
Кисляку отказали в статусе лидера сборной России: «Еще не созрел до уровня Батракова и Головина»
09:46
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+