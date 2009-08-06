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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Чита
Салют - Чита: обзор матча 06 августа 2009
Салют
06.08.2009, четверг, 20:00
Россия. Первый дивизион, 23 тур
5 : 2
Завершен
Чита
15'
В. Коробкин
17'
Н. Марков
44'
А. Бажев
62'
Н. Марков
41'
И. Смольников
82'
А. Агрофенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Чита
ГОЛ! 4:2!
А. Агрофенин
Замена
️️️️
В. Лешонок
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Замена
️️️️
М. Шевченко
Замена
️️️️
А. Бажев
Желтая карточка
А. Бодялов
Замена
️️️️
С. Хабаров
Замена
️️️️
А. Бураков
Замена
️️️️
Н. Марков
ГОЛ! 4:1!
Н. Марков
Желтая карточка
А. Бураков
Замена
️️️️
Р. Беляев
ГОЛ! 3:1!
А. Бажев
Желтая карточка
Р. Беляев
ГОЛ! 2:1!
И. Смольников
Пенальти не реализован!
И. Нагибин
Желтая карточка
Н. Марков
20'
ГОЛ! 2:0!
Н. Марков
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Коробкин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Сергей Тонких
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Чита
0
Руслан Рыбин
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-5-1-1
31
Беленов
17
Старков
13
Марков
25
Жирный
9
Лешонок
5
Кушов
25
Шипицин
21
Коробкин
7
Шевченко
7
Тонких
9
Бажев
4-4-1
0
Рыбин
8
Смольников
13
Подпругин
30
Агрофенин
26
Беличенко
20
Хабаров
91
Гармашов
9
Нагибин
27
Бураков
7
Беляев
Остались в запасе
Салют
Чита
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Салют - Чита
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
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