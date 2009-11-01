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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Урал
Чита - Урал: обзор матча 01 ноября 2009
Чита
01.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
0 : 1
Завершен
Урал
84'
А. Климавичус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Урал
+3
Замена
️️️️
В. Шишелов
Замена
️️️️
К. Скрыльников
ГОЛ! 0:1!
А. Климавичус
Замена
️️️️
Д. Тумасян
Замена
️️️️
И. Смольников
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Замена
️️️️
В. Булатенко
Замена
️️️️
Х. Мамтов
Красная карточка
А. Кацалапов
Желтая карточка
Р. Гаврюш
0'
Желтая карточка
И. Лесков
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
3-2-5
88
Синицын
2
Лесков
13
Подпругин
3
Аликин
7
Ванев
8
Смольников
9
Гаврюш
91
Гармашов
10
Булатенко
9
Нагибин
27
Бураков
3-2-2-1-2
1
Солосин
58
Ойеволе
28
Климавичус
34
Тумасян
2
Поворов
34
Кацалапов
36
Скрыльников
8
Герк
13
Щаницин
9
Мамтов
55
Шишелов
Остались в запасе
Чита
Урал
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Чита - Урал
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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