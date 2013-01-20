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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Анжи - Пахтакор
Анжи - Пахтакор: обзор матча 20 января 2013
Анжи
20.01.2013, воскресенье, 13:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Пахтакор
76'
Б. Миладинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Пахтакор
89'
Замена
Б. Мирзарахимов
️️️️
О. Киличев
84'
Замена
И. Маматказин
️️️️
С. Андреев
76'
ГОЛ! 0:1!
Б. Миладинович
74'
Замена
С. Шихов
️️️️
Д. Шарофетдинов
63'
Замена
Г. Урунов
️️️️
Ш. Каримов
46'
Замена
А. Мерзляков
️️️️
Т. Абдухоликов
46'
Замена
А. Лобанов
️️️️
Т. Джураев
Замена
С. Это'О
️️️️
Ф. Смолов
46'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Жусилей
46'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
О. Шатов
46'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
46'
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Ещенко
46'
Замена
А. Логашов
️️️️
Ж. Карлос
46'
Замена
Е. Помазан
️️️️
В. Габулов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Пахтакор
30
Темур Джураев
ВР
28
Станислав Андреев
ЛЗ
2
Егор Кримец
ЦЗ
4
Боян Миладинович
ЦЗ
27
Ильхом Суюнов
ЦЗ
24
Даврон Хашимов
ЦЗ
7
Кахи Махарадзе
ОП
26
Дилшод Шарофетдинов
ЦП
14
Шерзод Каримов
ЦП
34
Ойбек Киличев
ЦП
11
Темурхожа Абдухоликов
ЦФ
Главный тренер
Мурод Исмоилов
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Пахтакор
1
Никита Рыбкин
ВР
86
Александр Лобанов
ВР
21
Ильдар Маматказин
ЦЗ
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
34
Бахадыр Мирзарахимов
ЦП
35
Гулом Урунов
ЦП
32
Александр Мерзляков
ЦП
36
Санат Шихов
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
30
Карлос
13
Тагирбеков
38
Ещенко
8
Жусилей
19
Диарра
27
Шатов
16
Карсела-Гонсалес
18
Бурмистров
90
Смолов
3-3-3-1
30
Джураев
4
Миладинович
27
Суюнов
24
Хашимов
2
Кримец
7
Махарадзе
28
Андреев
26
Шарофетдинов
14
Каримов
34
Киличев
11
Абдухоликов
30
Габулов
1
Помазан
1
Помазан
30
Габулов
16
Карсела-Гонсалес
18
Жирков
18
Жирков
16
Карсела-Гонсалес
30
Карлос
43
Логашов
43
Логашов
30
Карлос
38
Ещенко
7
Агаларов
7
Агаларов
38
Ещенко
8
Жусилей
17
Мухаммад
17
Мухаммад
8
Жусилей
27
Шатов
11
Буссуфа
11
Буссуфа
27
Шатов
90
Смолов
9
Это'О
9
Это'О
90
Смолов
18
Бурмистров
28
Сердеров
28
Сердеров
18
Бурмистров
28
Андреев
21
Маматказин
21
Маматказин
28
Андреев
34
Киличев
34
Мирзарахимов
34
Мирзарахимов
34
Киличев
14
Каримов
35
Урунов
35
Урунов
14
Каримов
11
Абдухоликов
32
Мерзляков
32
Мерзляков
11
Абдухоликов
26
Шарофетдинов
36
Шихов
36
Шихов
26
Шарофетдинов
30
Джураев
86
Лобанов
86
Лобанов
30
Джураев
Остались в запасе
Анжи
Пахтакор
10
Одил Ахмедов
ЦП
1
Никита Рыбкин
ВР
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
Главный тренер
Мурод Исмоилов
Остались в запасе
10
Одил Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
1
Никита Рыбкин
ВР
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
Главный тренер
Мурод Исмоилов
Статистика матча Анжи - Пахтакор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
- : -
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Хорезм
0 : 1
30.10.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
1 : 0
26.10.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Пахтакор
1 : 3
23.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Обаид Кадем
Стадион:
Анжи-Арена
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