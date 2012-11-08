Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Ливерпуль
Анжи - Ливерпуль: обзор матча 08 ноября 2012
Анжи
08.11.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
45+1'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ливерпуль
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
90'
+3
88'
Желтая карточка
Д. Шелви
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Траоре
81'
77'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
Д. Коул
65'
Желтая карточка
Д. Фланаган
61'
Замена
Сусо
️️️️
К. Коди
61'
Замена
Д. Пачеко
️️️️
А. Морган
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Буссуфа
45'
+1
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
О. Ахмедов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
19
Стюарт Даунинг
ЛАЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПАЗ
26
Джонджо Шелви
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Конор Коди
ЦП
12
Джо Коул
АП
50
Адам Морган
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
45
Стивен Зама
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
22
Даниэль Пачеко
ПП
10
Сусо
ПВ
4-4-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
4
Самба
30
Карлос
43
Логашов
18
Жирков
8
Жусилей
10
Ахмедов
11
Буссуфа
90
Траоре
9
Это'О
3-2-2-2-1
25
Джонс
4
Коатес
23
Каррагер
14
Уисдом
20
Фланаган
19
Даунинг
14
Хендерсон
15
Коди
12
Коул
26
Шелви
50
Морган
Карсела-Гонсалес
13
Лахиялов
13
Лахиялов
Карсела-Гонсалес
10
Ахмедов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Ахмедов
90
Траоре
90
Смолов
90
Смолов
90
Траоре
50
Морган
22
Пачеко
22
Пачеко
50
Морган
12
Коул
24
Ассаиди
24
Ассаиди
12
Коул
15
Коди
10
Сусо
10
Сусо
15
Коди
Остались в запасе
Анжи
Ливерпуль
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
45
Стивен Зама
ЦЗ
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
45
Стивен Зама
ЦЗ
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Анжи - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+