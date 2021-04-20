Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Фаренсе
Пасуш де Феррейра - Фаренсе: обзор матча 20 апреля 2021
Пасуш де Феррейра
20.04.2021, вторник, 22:00
Португалия. Примейра, 28 тур
0 : 2
Завершен
Фаренсе
77'
Р. Галд (П)
84'
Ф. Исидоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Фаренсе
90'
+5
Замена
F. Nunes
️️️️
Ф. Абнер
87'
Замена
A. Pinto
️️️️
Б. Мансилья
84'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Исидоро
Пас отдал
Р. Галд
Замена
П. Ребошу
️️️️
Э. Феррейра
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Галд
Замена
Ж. Педру
️️️️
Б. Кошта
70'
Желтая карточка
Б. Кошта
61'
Замена
Л. Карлос
️️️️
A. Ibrahim
57'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Ж. Амарал
57'
28'
Желтая карточка
C. Martins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
9
Pedro Henrique
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Пасуш де Феррейра
5
Педру Ребошу
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
25
André Pinto
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
3-2-5
1
Жорди
44
26
Маракас
2
Фонсека
46
Эустакиу
28
Кошта
9
Уилтон
7
Амарал
99
7
Феррейра
8
2-2-2-1-3
22
15
Тавареш
12
6
Удрхири
30
Абнер
47
Лукка
11
Мансилья
25
Галд
7
40
9
28
Кошта
45
Педру
45
Педру
28
Кошта
7
Феррейра
5
Ребошу
5
Ребошу
7
Феррейра
8
22
Карлос
22
Карлос
8
7
Амарал
11
Сингх
11
Сингх
7
Амарал
11
Мансилья
25
25
11
Мансилья
30
Абнер
92
92
30
Абнер
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Фаренсе
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
17
Miguel Bandarra
ЦФ
13
Бура
ОП
41
Cássio Scheid
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Остались в запасе
17
Miguel Bandarra
ЦФ
13
Бура
ОП
41
Cássio Scheid
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Фаренсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Фаренсе
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+