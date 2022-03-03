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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Енисей
Локомотив - Енисей: обзор матча 03 марта 2022
Локомотив
03.03.2022, четверг, 18:15
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Енисей
25'
В. Кичин
38'
А. Ломакин (П)
77'
А. Окладников
90+2'
М. Комков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Енисей
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
М. Комков
90'
+2
Пенальти не реализован!
М. Комков
84'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Зотов
Замена
К. Зинович
️️️️
Я. Кухта
81'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Р. Жемалетдинов
81'
80'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Ломакин
77'
ГОЛ! 0:3!
А. Окладников
Желтая карточка
С. Бабкин
75'
Замена
М. Петров
️️️️
К. Марадишвили
74'
Пенальти не реализован!
Р. Жемалетдинов
64'
59'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Еременко
46'
Замена
Н. Еременко
️️️️
А. Канаплин
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Бека-Бека
46'
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Черный
46'
46'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Иванов
Желтая карточка
М. Ненахов
44'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ломакин
Желтая карточка
Д. Баринов
37'
Вторая желтая
Н. Тикнизян
36'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
23
Марк Мампасси
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Джирано Керк
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
90
Никита Еременко
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
31
Аркадий Желнин
ЦФ
3-2-1-1-3
53
Худяков
21
Тикнизян
27
Черный
24
Ненахов
6
Бека-Бека
6
Баринов
22
Марадишвили
10
Жемалетдинов
18
Изидор
7
Кухта
23
Мампасси
4-1-3-2
1
Опарин
2
Кичин
33
Феррейра
22
Бевеев
33
Масловский
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
90
Ломакин
75
Окладников
8
Канаплин
6
Бека-Бека
6
Бабкин
6
Бабкин
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
73
Петров
73
Петров
22
Марадишвили
7
Кухта
19
Зинович
19
Зинович
7
Кухта
27
Черный
9
Керк
9
Керк
27
Черный
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
8
Канаплин
90
Еременко
90
Еременко
8
Канаплин
8
Иванов
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Иванов
21
Зотов
77
Самойлов
77
Самойлов
21
Зотов
Еременко
10
Комков
10
Комков
Еременко
90
Ломакин
19
Глушков
19
Глушков
90
Ломакин
Остались в запасе
Локомотив
Енисей
16
Андрей Савин
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
22
Дмитрий Ребров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
31
Аркадий Желнин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
31
Аркадий Желнин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Локомотив - Енисей
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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