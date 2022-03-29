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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Кот-д'Ивуар
Англия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 29 марта 2022
Англия
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Кот-д'Ивуар
30'
О. Уоткинс
45'
Р. Стерлинг
90+4'
Т. Мингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Англия - Кот-д'Ивуар
ГОЛ! 3:0!
Т. Мингс
90'
+4
90'
+3
Замена
П. Акуоку
️️️️
Ж. Мишель Сери
85'
Замена
Й. Боли
️️️️
С. Аллер
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Уорд-Проус
79'
63'
Замена
Конан
️️️️
М. Корне
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Стерлинг
62'
Замена
Г. Кейн
️️️️
О. Уоткинс
62'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Д. Грилиш
62'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Т. Митчелл
62'
46'
Замена
Э. Агбаду
️️️️
Э. Байи
46'
Замена
В. Боли
️️️️
Н. Пепе
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Б. Уайт
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Грилиш
45'
40'
Вторая желтая
С. Орье
33'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
32'
Желтая карточка
С. Орье
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Р. Стерлинг
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
22
Ник Поуп
ВР
0
Тайрик Митчелл
ЛЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
7
Ассан Камара
ЛЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
0
Максвел Корне
ЛВ
8
Франк Кессье
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
0
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
0
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Кот-д'Ивуар
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
3
Конан
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
0
Поль Акуоку
ЦП
0
Йоан Боли
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Поуп
0
Митчелл
15
Мингс
6
Магуайр
12
Уайт
4
Райс
10
Беллингем
17
Уорд-Проус
17
Грилиш
10
Стерлинг
19
Уоткинс
4-3-1-2
23
Сангаре
17
Орье
19
Дели
21
Байи
7
Камара
8
Кессье
4
Сери
15
Градель
0
Корне
26
Пепе
22
Аллер
10
Стерлинг
7
Фоден
7
Фоден
10
Стерлинг
0
Митчелл
3
Шоу
3
Шоу
0
Митчелл
12
Уайт
0
Уокер-Питерс
0
Уокер-Питерс
12
Уайт
17
Уорд-Проус
24
Галлахер
24
Галлахер
17
Уорд-Проус
17
Грилиш
0
Смит-Роу
0
Смит-Роу
17
Грилиш
19
Уоткинс
9
Кейн
9
Кейн
19
Уоткинс
0
Корне
3
Конан
3
Конан
0
Корне
21
Байи
20
Агбаду
20
Агбаду
21
Байи
26
Пепе
12
Боли
12
Боли
26
Пепе
4
Сери
0
Акуоку
0
Акуоку
4
Сери
22
Аллер
0
Боли
0
Боли
22
Аллер
Остались в запасе
Англия
Кот-д'Ивуар
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
18
Ибраим Сангаре
ОП
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
18
Ибраим Сангаре
ОП
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Патрис Бомелль
Статистика матча Англия - Кот-д'Ивуар
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
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Кот-д'Ивуар
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