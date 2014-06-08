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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Гондурас
Англия - Гондурас: обзор матча 08 июня 2014
Англия
08.06.2014, воскресенье, 00:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Гондурас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Гондурас
90'
+1
Замена
М. Мартинес
️️️️
Э. Исагирре
86'
Замена
Х. Карлос Гарсия
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Хендерсон
82'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Уэлбек
77'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
76'
Замена
Ф. Форстер
️️️️
Д. Харт
74'
73'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
Д. Бенгтсон
Желтая карточка
Г. Кэхилл
67'
67'
Замена
Э. Дельгадо
️️️️
К. Костли
64'
Вторая желтая
Б. Бекелес
59'
Замена
Э. Нахар
️️️️
М. Чавес
51'
Желтая карточка
Б. Бекелес
48'
Желтая карточка
В. Бернардес
Замена
Р. Баркли
️️️️
У. Руни
46'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Джеррард
46'
46'
Замена
Х. Кларос
️️️️
Л. Гарридо
31'
Желтая карточка
Э. Исагирре
27'
Желтая карточка
Л. Гарридо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
10
Уэйн Руни
АП
15
Даниэль Старридж
ПВ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Гондурас
18
Ноэль Вальядарес
(К)
ВР
7
Эмилио Исагирре
ЛЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Брайан Бекелес
ПЗ
19
Луис Гарридо
ЛП
23
Марвин Чавес
ОП
8
Уилсон Паласиос
ОП
15
Роджер Эспиноза
ПП
13
Карло Костли
ЦФ
11
Джерри Бенгтсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
24
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Гондурас
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
6
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
10
Марио Мартинес
ЦП
12
Эдер Дельгадо
ЦП
20
Хорхе Кларос
ЦП
9
Джерри Паласиос
АП
16
Рони Мартинес
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
3
Бэйнс
16
Ягиелка
15
Кэхилл
2
Джонсон
4
Джеррард
8
Хендерсон
8
Лаллана
10
Руни
15
Старридж
14
Уэлбек
4-2-2-2
18
Вальядарес
21
Бекелес
5
Бернардес
3
Фигероа
7
Исагирре
23
Чавес
8
Паласиос
15
Эспиноза
19
Гарридо
11
Бенгтсон
13
Костли
1
Харт
13
Форстер
13
Форстер
1
Харт
4
Джеррард
18
Уилшир
18
Уилшир
4
Джеррард
10
Руни
19
Баркли
19
Баркли
10
Руни
8
Хендерсон
8
Лэмпард
8
Лэмпард
8
Хендерсон
14
Уэлбек
20
Ламберт
20
Ламберт
14
Уэлбек
7
Исагирре
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Исагирре
13
Костли
12
Дельгадо
12
Дельгадо
13
Костли
15
Эспиноза
6
Гарсия
6
Гарсия
15
Эспиноза
23
Чавес
14
Нахар
14
Нахар
23
Чавес
19
Гарридо
20
Кларос
20
Кларос
19
Гарридо
11
Бенгтсон
9
Паласиос
9
Паласиос
11
Бенгтсон
Остались в запасе
Англия
Гондурас
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
24
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
16
Рони Мартинес
ЦФ
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Суарес
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
24
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
16
Рони Мартинес
ЦФ
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Луис Суарес
Статистика матча Англия - Гондурас
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
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Аргентина
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Перу
2 : 2
31.03.2026
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Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Информация о матче
Стадион:
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